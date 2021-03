Vigilia en Miami por joven cubano asesinado a manos de su exnovia

Esta semana se reunieron en una vigilia en Hialeah familiares y amigos de Alejandro Sánchez, el joven de 28 años que hace justo un año fue asesinado a tiros por su exnovia, Karina Vannessa Corbalán.

“Lo extraño mucho, me duele, me duele mucho que me lo quitó. Nunca voy a entender por qué Dios hizo eso, por qué dejó que ella me lo quitara”, declaró entre lágrimas la madre del joven a America Tevé. “Lo extraño mucho, mucho, y si estoy viva es por mi otro hijo y por mis nietas y mi familia, que me apoyan”, añadió la mujer.

“Es duro saber que a tu hijo te lo mataron, él no se murió en un accidente, él no se enfermó, ella vino a mi propiedad y me lo mató. Se lo llevó”, sentenció la afligida madre, que no perdona a la asesina.

“Que Dios la haga pagar, vida por vida, aquí no hay perdón porque yo nunca voy a tener a mi hijo conmigo, y mi ‘Coco’ se me fue. Lo que más amaba en la vida me lo quitó", concluyó.

La familia lo recuerda a Alejandro -al que llamaban "Coco"- como un joven cariñoso y buena gente, que aseguran que ya había sido víctima de violencia doméstica en la relación, ya que ella lo había golpeado varias veces.

Alejandro Sánchez fue asesinado a sangre fría el 2 de marzo de 2020 en las inmediaciones de su vivienda en Hialeah.

Hacía cuatro meses que no eran pareja en el momento en que la joven cubana Karina Vanessa Corbalán, le disparó hasta 15 veces, y siete de los disparos impactaron en el cuerpo del joven

abrió fuego contra su exnovio mientras le gritaba "¡te voy a matar!" Cámaras de seguridad grabaron cómo la mujer, que también en prisión se ha manifestado violenta,

En la cárcel, Corbalan ha continuado su estela de violencia, pues esta misma semana se presentó en corte tras haber agredido a su compañera de celda.

Por causas desconocidas, Corbalán, de 24 años, agarró a su compañera de celda por el pelo y la golpeó con el puño repetidamente en la cara.

La joven se encuentra detenida y sin derecho a fianza desde que asesinó a su exnovio, y tiene prevista una audiencia el 13 de julio, bajo la acusación de asesinato en segundo grado.