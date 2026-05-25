Hasan Piker responde a Rick Scott y reacciona a investigación por Cuba: «Contrataré un abogado»

Hassan Piker en La Habana (i) y durante su transmisión en vivo en Twitch (d).

El streamer político Hasan Piker reaccionó este domingo en una transmisión en vivo en Twitch a la citación federal que recibió de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionada con su participación en el Convoy Nuestra América a Cuba en marzo de 2026.

Piker calificó la investigación de «acoso» y táctica de intimidación, anunció que buscará representación legal y respondió directamente al senador republicano Rick Scott, quien había celebrado la pesquisa en la red social X.

«No es genial. Las noticias no son geniales, ¿de acuerdo? Quiero decir, es una mierda, pero aun así no es genial que estén detrás de un chico. Me están acosando», dijo Piker en los primeros minutos de su transmisión, según recogió Fox News Digital.

Ante la pregunta de un seguidor, el streamer fue directo: «Sí, contrataré un abogado», precisando que necesita uno con experiencia en la Primera Enmienda y «con conocimientos sobre la OFAC».

Piker también defendió la legalidad de su viaje: «Todo lo que hicimos fue aprobado por el Departamento del Tesoro».

El streamer amplió su defensa argumentando que la investigación no se centra «solo en Cuba», sino también en su papel como impulsor de candidatos y votantes antiisraelíes. «No les gusta que hable mal de Israel, no les gusta que sea un bocazas, un agitador», afirmó, y añadió: «Al parecer, voy a convertirme en un ejemplo de... la carrera desenfrenada de Estados Unidos hacia el fascismo».

El senador Rick Scott había publicado el domingo en X: «Bien. Hasan Piker y CodePink fueron a Cuba, se alojaron en hoteles de cinco estrellas, se arrimaron a los matones del régimen comunista, e ignoraron completamente a los presos políticos inocentes que están siendo hambreados y torturados. Deben ser investigados a fondo y responsabilizados por cualquier ley que hayan roto».

Piker respondió al senador en la misma red social: «Tú fuiste investigado por los federales por hacer fraude de Medicare. Si yo fuera investigado, sería por entregar suministros médicos, demonio».

La referencia alude al historial de Scott como director ejecutivo de Columbia/HCA, empresa que pagó 1,700 millones de dólares en multas por el mayor caso de fraude a Medicare y Medicaid en la historia de Estados Unidos. Scott dejó la compañía en 1997 bajo presión, aunque no fue acusado penalmente.

La citación a Piker y a la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, fue revelada el domingo por Fox News Digital. Ambos participaron en el Convoy Nuestra América, una caravana internacional que reunió a 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, y que viajó a Cuba entre el 18 y el 24 de marzo de 2026.

La investigación examina si los activistas financiaron, coordinaron o entregaron bienes prohibidos al régimen cubano, y si se hospedaron en hoteles incluidos en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. La delegación de CodePink entregó aproximadamente 6,300 libras de medicinas valoradas en 433,000 dólares al Ministerio de Salud cubano.

Piker también descartó las especulaciones de que Elon Musk hubiera influido en la citación tras la entrevista que el streamer concedió a Ashley St. Clair —madre del hijo de Musk, con quien está en disputa de custodia— el día anterior. «Todavía no he recibido nada», dijo.

La citación se enmarca en una investigación más amplia del Departamento de Justicia y el Tesoro contra 145 organizaciones pro-Cuba con ingresos conjuntos de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales, que examina a unas 40 personas por su participación en convoys y flotillas de ayuda a Cuba durante 2026. Las infracciones civiles pueden acarrear multas de hasta 111,308 dólares por caso; las dolosas, hasta un millón de dólares y diez años de prisión.