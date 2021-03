Rosa María Payá agradece Patria y Vida porque recuerda el mensaje de su padre de Libertad y Vida

La activista cubana Rosa María Payá dijo que Patria y Vida recuerda el mensaje de Libertad y Vida de su fallecido padre y también activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba, Oswaldo Payá.

"Esa canción no solo cuenta el dolor, sino que inspira a la acción. Es un himno también a la esperanza, a la libertad, a la vida", dijo Payá en un encuentro con Gente de Zona, Descemer Bueno, Enrique Santos y el alcalde de Miami, Francis Suárez.

La coordinadora de Cuba Decide agradeció a los intérpretes de Patria y Vida por devolverle la esperanza a tantos cubanos que desean la libertad de Cuba y darle voz a muchos dentro de la isla que sienten lo mismo, pero tienen miedo de decirlo: "Ustedes están diciendo lo que los cubanos están pensando y lo que los cubanos queremos, que es recuperar nuestra patria".

Payá dedicó un agradecimiento especial a los artistas por los puntos de contacto con el mensaje que siempre defendió su padre.

"Yo les agradezco mucho. Para mí esa canción tiene un valor muy importante, especialmente personal para mí porque tiene mucha sinergia con lo que mi padre decía, que también era tan pueblo cubano y andaba en bicicleta por las calles de La Habana",

"Él siempre decía 'Patria o Muerte, no, Socialismo o Muerte, no, ¿por qué no Libertad y Vida?', y ustedes han venido con la patria y con la vida, y con el 'se acabó', porque es hora de la libertad", apuntó.

Rosa María estuvo entre las figuras públicas cubanas que apoyó inmediatamente la canción. Incluso, se sumó al challenge de pintarse la frase en su cuerpo y publicarlo en las redes.

Durante el Cafecito Talk con el alcalde de Miami, los artistas de Patria y Vida y Enrique Santos, Rosa María Payá también celebró que la canción le esté dando fuerzas a muchos cubanos para expresarse, manifestarse, luchar contra el miedo.

"En los últimos dos meses ha habido casi 300 protestas en las calles, y esas son las registradas. Patria y Vida es un apoyo a una realidad que ya está pasando, la gente quiere cambios y están tomando el riesgo, y claro que da miedo, a mí también me da miedo, yo sé de lo que son capaces por mantenerse en el poder, ellos mataron a mi papá", resaltó.

Patria y Vida se estrenó el pasado 16 de febrero y tiene cerca de 3 millones de reproducciones en YouTube. El tema está protagonizado por Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

La canción ha tenido una gran repercusión tanto dentro como fuera de Cuba. En la isla, muchos se han arriesgado escribiendo Patria y Vida en las fachadas de sus casas, en sus cuerpos y reproduciendo la canción ante el feroz acecho de la Seguridad del Estado.

Fuera de Cuba, la desproporcionada respuesta del gobierno ante la canción ha puesto en indiscutible evidencia la represión y la censura del régimen. El tema incluso propició un encuentro de varios artistas e intelectuales cubanos con miembros del Parlamento Europeo.