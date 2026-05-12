Rosa María Payá reacciona a las declaraciones de Hegseth: «El régimen cubano representa una amenaza para EE. UU.»

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Rosa María Payá, activista cubana y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reaccionó este martes en sus redes sociales a las declaraciones del Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ante el Congreso, subrayando que «el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.»

Payá compartió el video del intercambio entre Hegseth y el congresista republicano Mario Díaz-Balart durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes, celebrada este martes.

En su publicación, la activista añadió que «las acciones transfronterizas del régimen han alimentado la inestabilidad democrática en América Latina, amenazando la seguridad nacional de EE.UU. a través del crimen organizado, la migración masiva y más».

Durante la audiencia —centrada principalmente en el presupuesto militar para 2027—, Díaz-Balart interrogó a Hegseth punto por punto sobre las amenazas que representa el régimen cubano.

El secretario confirmó que Cuba alberga terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense, y que la Fuerza Aérea cubana derribó dos aviones civiles en espacio aéreo internacional, en referencia al ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. «No recuerdo el año exacto, pero creo que así fue», dijo Hegseth.

Hegseth también confirmó que buques de guerra rusos, incluido el submarino nuclear Kazán, han utilizado puertos cubanos, y calificó el complejo de inteligencia de señales ruso en Lourdes como «muy problemático» por su cercanía a las costas estadounidenses. «Desde hace mucho tiempo nos preocupa que un adversario extranjero use ese tipo de ubicación, lo cual es muy problemático», declaró.

Sobre la presencia de personal cubano en el exterior, Hegseth afirmó ser «muy consciente de que los cubanos han estado por todo el mundo, incluso intentando defender a Maduro en Venezuela». Sin embargo, dijo no estar al tanto de que miles de cubanos combaten para Rusia en Ucrania, dato que estimaciones de inteligencia ucraniana elevan hasta 25,000 personas.

Al ser preguntado sobre el espionaje cubano avanzado contra EE.UU. —señalado por las administraciones Obama, Trump y Biden—, Hegseth respondió: «Todo eso suena muy correcto, señor».

La pregunta final de Díaz-Balart fue directa: «¿Cree usted que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?». La respuesta de Hegseth fue contundente: «Sí».

El congresista publicó después el intercambio en redes sociales con el comentario de que «las administraciones pasadas han pasado por alto la amenaza, pero la administración Trump la está tomando en serio».

La reacción de Payá se enmarca en un contexto de presión creciente de Washington sobre La Habana. Desde enero de 2025, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba y reincorporó a la isla a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Payá, fundadora de Cuba Decide e hija del disidente Oswaldo Payá, lleva años argumentando que el régimen no es solo una amenaza para los cubanos, sino un actor desestabilizador con alcance global vinculado a Rusia, China, Venezuela e Irán.

El pasado domingo celebró también el avance del Departamento de Justicia para revocar la ciudadanía del espía cubano Víctor Manuel Rocha, exembajador condenado a 15 años de prisión por traicionar a EE.UU. durante 51 años.