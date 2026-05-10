Rosa María Payá celebra avance de EE.UU. para quitar la ciudadanía a exembajador acusado de espiar para Cuba

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Rosa María Payá celebró la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presentar una demanda civil para revocar la ciudadanía del exembajador y espía cubano Víctor Manuel Rocha, calificándola como "un paso necesario hacia la justicia y la rendición de cuentas".

En una X, la activista e hija del disidente cubano Oswaldo Payá señaló que "durante décadas, Rocha traicionó a EE.UU. mientras servía a la dictadura de Castro desde los más altos niveles del gobierno".

Añadió que su familia mantiene un caso civil que busca responsabilizar a Rocha por su papel en "ayudar y encubrir el terrorismo vinculado al asesinato de su padre".

"La impunidad no puede prevalecer", concluyó.

El Departamento de Justicia presentó la demanda de desnaturalización ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el pasado jueves, argumentando que Rocha obtuvo fraudulentamente su naturalización en septiembre de 1978 al ocultar que desde 1973 ya trabajaba como agente encubierto de la inteligencia cubana (DGI) y mantenía vínculos con el Partido Comunista de Cuba.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones describió a Rocha como "uno de los espías cubanos más prolíficos jamás descubiertos en Estados Unidos" y calificó la desnaturalización como "terminar el trabajo" tras la condena criminal.

"Una persona que sirvió secretamente al régimen comunista de Cuba no debería mantener el privilegio de la ciudadanía estadounidense, incluso estando en prisión", afirmó.

La demanda pide además cancelar su certificado de ciudadanía, obligarlo a entregar todos sus documentos estadounidenses y prohibirle reclamar beneficios asociados a esa condición.

Rocha, nacido en Colombia, desarrolló una carrera de 25 años en el Departamento de Estado bajo administraciones demócratas y republicanas. Ocupó cargos diplomáticos en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia -donde fue embajador-, además de trabajar en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana.

Según el FBI, el alcance de su espionaje fue extraordinario: tuvo acceso a política exterior hacia Cuba, acuerdos migratorios, operaciones del gobierno e identidades de funcionarios.

Fue arrestado en Miami en diciembre de 2023 tras una operación encubierta del FBI en la que un agente se hizo pasar por un supuesto oficial de la DGI cubana. En abril de 2024 se declaró culpable y la jueza federal Beth Bloom lo condenó a 15 años de prisión y una multa de 500,000 dólares, señalando que "traicionó a Estados Unidos durante 51 años" y que su ciudadanía fue "un privilegio obtenido ilícitamente".

Actualmente cumple condena en la prisión federal FCI Coleman, en Florida, con fecha estimada de liberación el 29 de marzo de 2036.

El caso civil de la familia Payá fue presentado en Miami-Dade en febrero de 2024 por Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá, alegando que las acciones de Rocha como agente cubano contribuyeron directamente a la muerte del disidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en junio de 2023 que agentes estatales cubanos participaron en las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012.

Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y miembro de la CIDH desde 2025, mantiene que la demanda de desnaturalización es un eslabón más en la cadena de responsabilidades que aún quedan por establecer: "La impunidad no puede prevalecer".