Alina Bárbara López: «Están usando al pueblo cubano como una especie de escudo» frente a EE.UU.

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La académica y disidente cubana Alina Bárbara López acusó al régimen de Miguel Díaz-Canel de utilizar al pueblo cubano como «escudo humano» frente a las presiones de la administración Trump, en una entrevista publicada por el diario español El Mundo el sábado, en la que calificó de «irresponsable y estúpida» la estrategia belicista del gobierno.

López, de 60 años, doctora en Ciencias Filosóficas y especialista en marxismo, habló desde Matanzas, donde cumple arresto domiciliario, en medio de apagones constantes y con su línea telefónica intervenida por el régimen desde finales de 2022.

«Están poniéndonos prácticamente al pueblo cubano como una especie de escudo humano para ver si EEUU se lo piensa», afirmó, señalando que el gobierno replica la vieja táctica de Fidel Castro: «reto contra reto, guapería contra guapería, y eso no pueden hacerlo ahora porque es absolutamente irresponsable».

La disidente desmontó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» que el régimen reactivó tras las declaraciones de Trump en marzo de 2026 sobre el posible uso de fuerza militar. El régimen lleva meses ensayando esa doctrina todos los sábados, pero López advierte que la comparación con la guerra contra Batista no tiene sustento: «Un foco guerrillero se extinguiría por hambre. ¿Qué campesinos te van a dar comida si la política del Estado hacia el campesinado ha contribuido a que el campo cubano esté abandonado a su suerte?»

También cuestionó las supuestas 6,2 millones de firmas de la campaña «Mi Firma por la Patria» que Raúl Castro exhibió el Primero de Mayo. «No es posible que se hayan obtenido seis millones y pico de firmas en Cuba, porque nosotros debemos estar rondando los ocho millones de habitantes», argumentó, recordando que entre un millón y medio y dos millones de cubanos han abandonado la isla desde 2021. «Esa lista es imposible», sentenció.

Sobre la realidad cotidiana, López describió un país al límite: «Hay que pasar nada más que por una cola para ver lo que se dice, con los viejitos tirados tratando de cobrar su poquísima pensión, durante días y días porque no hay conexión, porque el sistema bancario se cayó, porque no hay corriente o no hay dinero en el cajero». Y añadió: «Nadie tiene confianza de que el cambio pueda venir de manos del Gobierno, nadie».

La académica señaló que algunos cubanos han llegado a preferir una intervención extranjera antes que continuar bajo el gobierno actual: «Que estas personas lleguen al punto de desear o de ver preferible una intervención extranjera a continuar bajo el Gobierno actual, da la medida del horror que están viviendo».

En cuanto a la salida política, López rechaza cualquier reforma parcial y propone una Asamblea Constituyente: «No se trata de que los quitaste, puse a otros en los cuales confío y ya. Se trata del desmontaje de instituciones». Señala que Cuba cayó del puesto 51 al 91 en el índice de desarrollo humano durante los años de gobierno de Raúl Castro, tras desperdiciar dos oportunidades históricas de reforma.

López, que fue detenida en abril mientras intentaba manifestarse en el Parque de la Libertad de Matanzas, describió su situación como un «limbo legal». La fiscalía solicitó cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para ella, pero su juicio fue suspendido indefinidamente sin explicaciones.

Considerada junto a Rosa María Payá como una de las grandes referencias de la disidencia cubana, López nunca fue miembro del Partido Comunista de Cuba pese a trabajar en un departamento docente de marxismo-leninismo. Es tajante sobre el momento actual: «En Cuba, en este momento, la lucha no es entre izquierda y derecha; la lucha es entre esta dictadura y la democracia. Y en la democracia, todos debemos caber».

El contexto es de máxima tensión: el economista Pedro Monreal advierte una posible caída del PIB cubano de hasta 15% en 2026, comparable al peor año del Período Especial, mientras Cuba registra un máximo histórico de 1.250 presos políticos según Prisoners Defenders, muchos de ellos participantes de las históricas protestas del 11J de 2021. Otros organismos independientes ubican esa cifra sobre los 750 encarcelados.

«Yo realmente estoy indignada con lo que estoy viendo, porque es de una irresponsabilidad y de una estupidez...», concluyó López sobre la estrategia del régimen ante la presión estadounidense.