Director de Patria y Vida Asiel Babastro: la represión me parece absolutamente inaceptable

El director del popular video musical de Patria y Vida, Asiel Babastro, afirmó en Facebook que la represión en Cuba le parecía “absolutamente inaceptable”.

Babastro dedicó una reflexión a la postura política del gobierno cubano actual, y lo comparó metafóricamente con “un bateador que no se quiere mover del cajón de bateo después de poncharse”.

Además, el joven director también calificó de “inaceptable” el hecho de “que el gobierno se sienta con el derecho a decirte traidor, apátrida, mercenario, que no regresar en dos años conlleve a perder la ciudadanía, que disentir te saque una invitación a que te vayas o a que te repriman”, agregó.

“En la época de Machado o Batista o la de Menocal, nadie era un traidor por no estar de acuerdo con ellos, (no digo que no costara sangre)”, enfatizó el artista.

Babastro concluyó su reflexión continuando su metáfora beisbolera: “Deja batear Asere. Cómo coño hay que pedirlo”, escribió en clara alusión a un cambio del estado de cosas en Cuba.

Recientemente, el director fue uno de los artistas que se dirigió al Parlamento Europeo a propósito del popular tema. En su presentación destacó la valentía y responsabilidad de los artistas cubanos involucrados en Patria y Vida, quienes decidieron utilizar todo su prestigio para enfrentar el gobierno.

En adición, Asiel Babastro criticó el racismo en Cuba, “aunque la ceguera ideológica lo niegue", dijo.

"Las agresiones son muy difíciles de detectar, así que es muy difícil denunciarlas, pero están ahí y todo negro puede dar fe de eso", agregó el director.

La popularidad del video, que ya sobrepasa las 3 millones de vistas en Youtube, es proporcional a la fuerte represión que el estado cubano ha empleado para reprimir a quienes se hacen eco de su mensaje.

Las autoridades han protagonizado actos de repudio y operativos policiales para borrar pintadas de Patria y Vida en las fachadas de las casas de ciudadanos cubanos, y han arrestado violentamente a quienes se han hecho eco de la consigna en las calles.