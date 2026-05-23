Cubanos pierden el miedo a hablar: «Cuba es una dictadura»

Cubanos de distintas generaciones en las calles de Matanzas se atrevieron a hablar ante una cámara sin ocultar su identidad para afirmar, sin titubeos, que viven bajo una dictadura.
El creador de contenido Emmanuel H. Castillo publicó un reel en Instagram en el que recorre la ciudad y graba testimonios que retratan décadas de represión, miedo y sueños truncados.
Ante la pregunta directa de si Cuba es una dictadura, un joven responde sin dudar: «Lo es 100%. Cuba es una dictadura y estoy 100% seguro. El que diga lo contrario es un mentiroso».
El joven añade en su denuncia un detalle que resume el funcionamiento del sistema: «Los cargos más importantes los ocupan personas no por sus capacidades intelectuales, sino por sus capacidades más bien de adulación al régimen. Mientras más tú inflas al Partido Comunista (PCC), más posibilidad tienes de dirigir en este país».
La voz de una persona mayor completa el cuadro con memoria histórica: «Cuba siempre fue una dictadura. Siempre, y de alguna manera muy disfrazada al principio».
Ese entrevistado recuerda que desde los primeros años del régimen se prohibió a los ciudadanos participar en la iglesia, hubo presos políticos y delaciones incluso entre familiares.
«Hubo una división familiar muy grande en Cuba. Hubo traición de hijos con los hermanos, con las madres al principio. Muchos se tuvieron que ir por sus ideas políticas».
Describe también el mecanismo de control más duradero del gobierno: «Una censura vocal muy grande, una mordaza que se creó muy inteligentemente».
Las consecuencias, dice, persisten hasta hoy: «Hoy tenemos ese problema de miedo a hablar y a decir las cosas. Eso ha creado muchos problemas psicológicos y traumas en las personas aunque no lo aparenten».
El video se produce en un contexto de represión documentada. En febrero de 2026, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 128 agresiones contra la libertad de expresión en un solo mes, calificándolo como un «repunte de la represión».
Matanzas, la ciudad donde se grabó el video, ha sido escenario reciente de esa represión: borrado de grafitis con la palabra «Libertad», hackeo de cuentas de activistas y presión ideológica a trabajadores obligados a firmar documentos de adhesión al régimen bajo amenaza de despido.
Sin embargo, la profundización de la crisis parece estar erosionando el miedo en sectores de la población. Más de 300 cubanos y organizaciones firmaron en enero de 2026 un llamado urgente por la liberación de presos políticos, y los cacerolazos espontáneos se han multiplicado en distintos puntos de la isla.
La frase más contundente del video de Castillo condensa el sentir de quienes ya no callan: «Aquí no puedes hacer nada, todo está limitadísimo».
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y el despertar de voces disidentes
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que Cuba es una dictadura?
Cuba es considerada una dictadura por la falta de libertades civiles y políticas y por el control absoluto que ejerce el Partido Comunista sobre todas las instituciones del país. No existen elecciones libres ni alternativas políticas, y la represión contra quienes se pronuncian en contra del régimen es sistemática.
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¿Cómo afecta la censura a la libertad de expresión en Cuba?
La censura en Cuba impide que las personas puedan expresarse libremente sobre su situación política y social. El miedo a represalias y la presión ideológica han generado un ambiente donde la autocensura prevalece, y las voces disidentes son frecuentemente silenciadas por medio de amenazas, detenciones y acoso.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en el despertar de voces críticas en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para la expresión de críticas y el intercambio de ideas entre los cubanos. A pesar de la censura y las posibles consecuencias, muchos jóvenes y activistas utilizan estas plataformas para denunciar la represión y abogar por un cambio político, lo que ha permitido visibilizar las demandas de libertad y justicia.
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¿Existen movimientos organizados dentro de Cuba que busquen un cambio político?
Existen varios grupos y colectivos dentro de Cuba que buscan un cambio político y que han comenzado a organizarse para desafiar el régimen actual. Estos grupos, aunque enfrentan represión y censura, están ganando visibilidad y apoyo tanto dentro como fuera de la isla, promoviendo la unidad y el diálogo para lograr una transformación democrática.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.