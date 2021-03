Yotuel Romero: he sentido más racismo en Cuba que en Paris

El artista Yotuel Romero fue entrevistado por la prestigiosa revista Esquire y declaró que en Cuba es donde más racismo ha sentido, incluso más que en países como Francia o España, donde ha vivido buena parte de su vida como exiliado.

“Te voy a ser sincero: yo he sentido más racismo en Cuba que en París. En Cuba, a mis novias, que la gran mayoría eran blancas, les decían que 'quemaban petróleo'. A mí me decían que, al estar con una blanca, mi hijo saldría adelantado, fíjate la mentalidad”, declaró Yotuel.

Bajo el título de “Yotuel Romero, Cuba y el racismo”, el periodista Gonzalo Cordero indagó en esa realidad palpable de la sociedad cubana que, sin embargo, muchos han pasado por alto, encandilados con el discurso igualitario de la llamada “revolución cubana”.

Publicada con una frecuencia mensual desde su fundación en 1933, la revista Esquire pertenece al grupo Hearst Corporation y está orientada al público masculino y a los interesados en temas de moda y diseño. Entre sus colaboradores ha contado con escritores de la talla de Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald.

“En España nunca me dijeron que mi hijo iba a salir adelantado. O que Bea [su esposa, la artista española Beatriz Luengo] 'quemaba petróleo'. Entonces te das cuenta de que no hay peor astilla que la del propio palo. Donde más cosas despectivas se dicen de la raza negra es en Cuba. Hay un refrán: ‘¿Quién tiró la tiza? El negro’. Siempre la culpa la tiene el negro”, ilustró Yotuel sobre los comportamientos e ideas normalizadas en la sociedad cubana.

Nacido en 1976, tres lustros después de que, supuestamente, la isla hubiese borrado todo vestigio de racismo en sus dinámicas sociales, el exsaltador de trampolín y “detonador del sonido urbano caribeño”, reconoce que los prejuicios y obstáculos de este tipo son combustible para su creación: “Como se dice aquí, me ponen cachondo”, admitió.

En una extensa entrevista ilustrada con artísticas fotografías del músico en un conocido local de comida cubana de Madrid, Yotuel contó su periplo vital desde que salió de Cuba, pasando por su estancia en Paris, ciudad en la que llegó a dormir en el metro y a fundar el famoso dúo de hip-hop Orishas, hasta su carrera en solitario en España y su reciente creación de Patria y Vida, un himno que ha conmovido a millones de cubanos y ha ofrecido una perspectiva diferente de la realidad cubana ante los ojos de la opinión pública mundial.

“¿Ser negro frenaba tus sueños de alguna manera?”, preguntó directo el periodista de Esquire. “Mi vida siempre ha sido vencer obstáculos, esa es mi naturaleza. Parecerá masoquista pero, a mí, que me lo pongan difícil. Cuando salí de Cuba y le dije a mi madre que me iba a París a hacer un grupo de rap, ella decía que no existe en la historia un grupo de cubanos que haya triunfado en París, menos haciendo rap, y menos cantando ya no en español, en cubano, y encima siendo negros”, contestó Yotuel.

Según afirmó, todas esas dificultades que le enumeraba su madre le motivaban aún más. “Mi naturaleza es la complicación. Cuando quería hacer televisión en España me decía lo mismo: ¿España? ¿Televisión? ¿Un negro cubano? Mira, yo empecé mi carrera como deportista, era clavadista. El trampolín implica una filosofía increíble, el ir subiendo metros y metros, ese lanzarte al aire, esa cosquillita, ese temor a qué pasará… La vida se trata de eso, de ir rompiendo esos miedos. Valiente no es no tener miedo, es vencerlos”, desveló el artista.

En relación con el estereotipo que hipersexualiza a la raza negra, el cubano encontró que se trata de otra forma soterrada de racismo. “La cuestión sexual en la figura negra es como el típico dicho, forma parte del argot callejero, como el colombiano con la cocaína. Los estereotipos son malos en todas las situaciones, son siempre estigmas con los que uno tiene que lidiar porque así es la sociedad”.

Entre los muchos temas tratados en la entrevista, casi todos en relación con la cuestión racial, Yotuel no encontró afortunado el eslogan de Black Lives Matter, expresión que consideró “hasta racista”, y se preguntó si también habría que celebrar un “White Lives Matter o un Chino Lives Matter”.

“Yo creo tenemos que luchar por la raza humana: Human Lives Matter. No dividir, al contrario, unir. Todo lo que sea unir, estoy a favor. Lo que sea tú para acá y yo para allá, no me mola”, propuso el cantante que también reveló sus sensaciones cuando conoció a Michelle Obama, con la que inició una colaboración en su programa de lucha contra la obesidad, que se interrumpió por culpa del coronavirus. Asimismo, tuvo emotivas palabras sobre Celia Cruz, a la que conoció personalmente y considera un referente para su arte.

En cuanto a su relación con la cantante y actriz española Beatriz Luengo, con quien tiene un hijo y espera otro, relató la química especial que los une en lo personal y lo profesional. Con una simpatía natural, Yotuel reveló lo que les dijo el médico cuando esperaban su primer hijo. “Al mezclar las razas, hay muchas cosas malas que se anulan”, le explicó el galeno para tranquilizarlos sobre la posibilidad de que el bebé heredara patologías congénitas.

“No es crear una raza superior pero la mezcla sí inhibe cosas que tenían las razas puras. Te das cuenta de que la mezcla es algo brillante y bello. En mi familia tengo chino, español, árabe... Para tristeza de Bea, tengo muy poquito de cubano (risas). Ella pensaba que el niño iba a nacer mulato bien oscuro y nos ha salido un café con leche tirando a clarito (risas). Eso es por culpa de mi abuela, que es española”, bromeó el entrevistado.

A la pregunta de si consideraba un ejemplo de racismo la censura que recibió en redes sociales un desnudo que protagonizó junto a su esposa Beatriz Luengo, Yotuel aclaró que no se trató propiamente de censura de las empresas, sino de un sabotaje al mensaje que intentaba trasladar.

“Facebook nos escribió y nos pidió disculpas y nos explicó que no era culpa nuestra… Coincidió con el 500 aniversario de La Habana, y yo no estaba de acuerdo porque pensaba que era el 440, ya que, para mí, en los últimos 60 años La Habana se había destruido. Y tuve un ataque cibernético desde Cuba a mi Instagram. Empezaron a reportar esa foto como pornográfica para intentar tumbarme el Instagram y que este medio de comunicación se me bloqueara: es lo que hacen todos los comunistas, intentan silenciarte para que no puedas expresarte. Pero no lo consiguieron”, precisó.