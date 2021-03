Maduro habla con acento ruso tras ser vacunado con la Sputnik V

El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo unas palabras imitando el acento ruso luego de recibir el sábado una inyección con la vacuna Sputnik V de ese país euroasiático, en la cual su administración invirtió más de 200 millones de dólares para adquirir 10 millones de dosis.

A modo de broma, Maduro copió el acento extranjero cuando hacía comentarios sobre cómo se sentía después de la inoculación. El gobernante fue a recibir su primera dosis junto a su esposa, Cilia Flores, tal como se había informado con anterioridad.

“Me dolió”, dijo Maduro antes de echarse a reír. “Con el favor de Dios y de la ciencia, la ciencia rusa. Estoy vacunado, no siento ningún tipo de escalosqui ni fiebrosqui” agregó imitando el acento ruso en medio de la delicada situación que vive el país y el mundo por la pandemia. “No sé por qué estoy hablando así”, agregó con el mismo tono.

En agosto de 2020, tras el anuncio de la creación de la Sputnik V por el Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, con sede en Moscúa, Maduro aseguró que sería el primero en aplicarse la vacuna tan pronto llegase a Venezuela.

Durante una trasmisión de la televisión gubernamental, Maduro celebró que la primera vacuna registrada para contrarrestar la COVID-19 fuese creada por Rusia, país cuyo gobierno mantiene estrechas relaciones con Caracas.

“Llegará el momento en que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. Me voy a poner la vacuna para dar el ejemplo. Y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas mayores, a las que tienen algún padecimiento”, expuso entonces, demostrando su plena confianza en el fármaco de Moscú.

La ocasión no llegó hasta el sábado, cuando el mandatario y su esposa fueron a recibir la primera dosis, momento que fue trasmitido por la televisión estatal. “Todos los estudios dicen que la vacuna rusa es una vacuna de gran poder para generar inmunidad”, dijo. “Cilia es más valiente que yo, a mí sí me dolió (...) Pero bien, me siento bien”, comentó.

El proceso de vacunación en Venezuela prioriza en una primera etapa al personal médico, así como a funcionarios y diputados. El país recibió en febrero las 100 000 primeras dosis del producto. Asimismo, el gobierno de Maduro ha pedido sin éxito usar parte del oro que permanece en el Banco de Inglaterra para adquirir vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud.

Venezuela también recibió 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm a principios de la semana y Maduro anunció que comenzarán a inmunizar a más personas con esas dosis a partir del lunes.

La administración de Maduro cuenta hasta la fecha 141 885 casos confirmados de coronavirus y 1 378 muertes desde la aparición en el continente de los primeros casos, en marzo de 2020.

Aunque varios especialistas pusieron en duda la seguridad de Sputnik V desde su lanzamiento, anunciado por el presidente Vladimir Putin, la vacuna mostró una efectividad del 91,6% en la prevención del desarrollo del COVID-19, según los resultados de su ensayo clínico de última fase, publicados en la revista médica internacional The Lancet.

La vacuna también fue aplicada en Venezuela a miembros de la misión médica cubana en ese país. Asimismo, se prevé la vacunación de los cooperantes de todas las misiones sociales que prestan servicios en territorio venezolano.