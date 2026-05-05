Informe de prensa estadounidense señala a Cuba por exportar mercenarios durante décadas

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Un artículo de opinión publicado en el medio estadounidense The Hill volvió a poner bajo escrutinio el papel del régimen cubano en conflictos internacionales, al señalar lo que describe como una larga trayectoria de envío de guerrillas y mercenarios a distintos países desde 1959.

El texto, firmado por el exembajador nicaragüense Arturo McFields, sostiene que la reciente muerte de 32 cubanos en Venezuela —tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero— no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico de intervención promovido desde La Habana durante más de seis décadas.

Según el análisis, el régimen ha impulsado estas acciones por tres objetivos principales: expandir su influencia política, consolidar poder en escenarios internacionales y obtener beneficios económicos.

En ese contexto, el autor recuerda que en 1959 el gobierno de Fidel Castro envió expediciones armadas a Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Haití, todas con resultados fallidos y un elevado costo humano.

Tras esos primeros intentos en América Latina, la estrategia se trasladó hacia África en la década de 1960, donde Cuba logró mayor presencia. Angola es señalado como uno de los casos más relevantes, tras la intervención cubana que contribuyó a la independencia de ese país en 1975, aunque también dejó miles de cubanos muertos.

El artículo subraya además el papel de Ernesto Guevara en la promoción de estas operaciones, actuando como figura clave en la expansión de movimientos insurgentes en distintos continentes. No obstante, también menciona fracasos importantes, como su muerte en Bolivia en 1967.

En cuanto a Venezuela, el texto destaca que la relación bilateral se consolidó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Desde entonces, ambos países mantuvieron un vínculo estrecho, en el que Caracas suministró petróleo, mientras La Habana enviaba personal militar, asesores de inteligencia y profesionales de la salud.

Algunas estimaciones citadas sitúan en unos 20.000 los cubanos que operaban de forma rotativa en territorio venezolano.

El artículo también apunta a una contradicción en la legislación cubana, que prohíbe el mercenarismo y contempla severas sanciones, frente a las prácticas descritas.

En su conclusión, el autor afirma que los recientes acontecimientos en Venezuela reavivan el debate sobre el papel del régimen cubano como actor activo en conflictos internacionales y su influencia en la región.