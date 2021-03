Migrante cubana se pone de parto antes de cruzar la frontera y tiene a su bebé en EE.UU.

Una emigrante cubana en México se puso de parto el día que tenía su cita para entrar hacia Estados Unidos y a pesar de los obstáculos pudo tener a su bebé en territorio norteamericano.

Xenia, una madre primeriza con 37 semanas de embarazo, empezó con los dolores a las 3:00 de la madrugada del jueves pasado y se dirigió con su esposo Leandro a un hospital público de Ciudad Juárez. Pero allí les exigieron dinero para atenderla y ni siquiera accedieron a prestarle una silla de ruedas.

La pareja llevaba alrededor de un año en México esperando su turno para cruzar la frontera y continuar con su proceso de asilo político ante un tribunal de Inmigración. Ambos tenían cita para las 8:00 de la mañana del pasado 4 de marzo, para hacerse la prueba de coronavirus.

Tras el rechazo sufrido en el hospital mexicano y ante el aumento de las contracciones uterinas, el matrimonio trató de adelantar su entrada a Estados Unidos, pero tampoco tuvieron éxito.

“Se me presentó el parto y fui al puente porque ya me habían dicho que no me podían atender aquí porque mi pasaporte está vencido, y del puente me hicieron regresar porque no me dejaron pasar”, dijo Xenia a Univision.

Solamente gracias a las gestiones de Taylor Levy, abogada de inmigración de Xenia y Leandro, las autoridades accedieron a dejarlos entrar antes.

“Yo pude convencer a migración de dejarle entrar a ella algunas horas más temprano, por los dolores y la emergencia”, subrayó Levy.

Una vez en el puente fronterizo agentes mexicanos le facilitaron una silla de ruedas y así, llevada por su esposo, la embarazada logró ingresar a suelo estadounidense. Allí un supervisor de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza viabilizó su traslado al hospital de El Paso, en Texas.

A las 5:00 de la tarde de ese día Xenia dio a luz a una niña de 7 libras y 3 onzas a la que nombraron Leah Paola.

“Gracias eternas a los oficiales de inmigración de los Estados Unidos por aquí por El Paso, Texas, por habernos permitido el ingreso, ya que mi esposa se encontraba en una condición muy peligrosa y gracias a dios todo salió bien, ella está en buen estado al igual que la niña”, dijo el feliz papá.