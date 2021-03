Iliana Hernandez sobre vigilancia del gobierno cubano a activistas: No somos terroristas

La activista Iliana Hernández, reportera de CiberCuba, informó que también permaneció vigilada el martes por la policía política, aunque se percató de ello cuando salió de su casa y caminó unas cuadras hasta advertir la presencia de una patrulla y agentes.

Para Hernández, esta vigilancia sobre ella y otros activistas que denunciaron el despliegue la víspera, los represores están actuando con “mucho miedo”. “Quizás sea también para justificar el salario y la jabita (módulo de alimentos), la moto, la gasolina, porque no es normal”, aseguró durante el programa Las Mañanas de CiberCuba.

“Nosotros no somos terroristas, como ya lo he dicho otras veces, no pertenecemos a ningún movimiento terrorista como el 26 de Julio”, señaló en referencia a la organización creada por Fidel Castro en 1953 para llevar a cabo ataques en puntos de las ciudades.

“Siempre decimos la verdad, donde quiera que estemos, delante de ellos o delante de una cámara. No sé dónde está el atentado que los tiene a ellos tan nerviosos. Yo supongo que será la verdad, ya que ellos mantienen este sistema a base de mentiras”, dijo Hernández

“Han ido a hablar con mis familiares, han ido a conversar con mis vecinos, me han puesto una cámara en la esquina, han hecho absolutamente de todo”, agregó.

Hernández dijo que si se hubiera atrevido a alejarse mucho de la casa probablemente hubiera corrido la misma suerte de la historiadora del arte Carolina Barrero y el rapero Maykel Osorbo, uno de los intérpretes del tema Patria y Vida que mantiene en ascuas a las autoridades por estos días.

El martes, jornada en que se celebraba el Día de la Mujer, Barrero desafió la vigilancia policial en los alrededores de su vivienda en La Habana y salió a la calle, por lo que fue detenida en una patrulla.

“Estuve detenida dentro de una patrulla en el parqueo del Hospital Hermanos Ameijeiras. Me propusieron traerme a casa y que permaneciera sin salir. Me negué. Les dije que iba a salir siempre, que no había motivo para que tuvieran patrullas en nuestras casas”, contó tras su liberación, en la tarde del martes.

“Al rato me dijeron que me retiraban la custodia policial, que podía salir, y me aseguraron que también se la quitarían a los otros. He sabido que a algunos les retiraron la custodia y a otros no. No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario. Queremos un estado de derecho y justicia social”, expresó.

Horas antes, Maykel Osorbo había sido violentamente arrestado mientras caminaba por una calle de La Habana Vieja, municipio donde reside. Después de ser liberado, el artista afirmó que no permitiría que lo golpearan y lo esposaran de nuevo.

“Es muy triste salir a trabajar y encontrarte una patrulla y chocar con un agente de la seguridad del Estado que, sin motivo ninguno, te impide salir de tu casa”, dijo el rapero, al tiempo que reivindicó su condición de artista y su derecho a expresarse y trabajar como tal.