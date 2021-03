Carolina Barrero tras ser detenida en una patrulla: "No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario"

La curadora e historiadora de arte Carolina Barrero fue detenida en una patrulla este lunes luego de salir de su casa, que permanecía bajo vigilancia policial desde horas tempranas, como ella misma denunciara en redes sociales momentos antes del arresto.

“Estuve detenida dentro de una patrulla en el parqueo del Hospital Hermanos Ameijeiras. Me propusieron traerme a casa y que permaneciera sin salir. Me negué. Les dije que iba a salir siempre, que no había motivo para que tuvieran patrullas en nuestras casas”, contó recientemente la activista en Facebook.

“Al rato me dijeron que me retiraban la custodia policial, que podía salir, y me aseguraron que también se la quitarían a los otros. He sabido que a algunos les retiraron la custodia y a otros no. No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario. Queremos un estado de derecho y justicia social”, expresó.

Horas antes, la joven había advertido que, a pesar de la vigilancia policial, ella saldría a la calle. “Una patrulla está al doblar de mi casa desde esta mañana. Un hombre serio y gris desde la esquina vigila la entrada”, explicó entonces.

“Voy a salir. Soy una mujer libre. Que sea el día para todos, hombres y mujeres que sufren la opresión y el acoso de un poder sobre impuesto. Que sepan que tenemos el poder de decir que no”, dijo Barrero, quien fuera acusada de un supuesto delito de “clandestinidad de impresos” por haber reproducido unas postales con la silueta de José Martí.

Este lunes varios activistas hicieron publicaciones en redes sociales para dar a conocer que estaban siendo vigilados por la policía en los alrededores de sus casas, sitiados por la Seguridad del Estado en una fecha que se celebra el Día Internacional de La Mujer.

Uno de ellos fue el científico Oscar Casanella, que aseguró que su casa permanecía sitiada hasta horas recientes. “¡Qué bello Día Internacional de las mujeres! ¡Felicidades en este día invernal! Amanezco con dispositivo policial, ahí en el mismo lugar de siempre”, indicó Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro, también en Facebook.

Asimismo, el rapero Maykel Osorbo, uno de los artistas que interpreta el tema “Patria y Vida”, fue detenido cuando salía de su vivienda en La Habana. Tras ser liberado, Osorbo afirmó que no permitiría que lo golpearan y lo esposaran de nuevo.

“Es muy triste salir a trabajar y encontrarte una patrulla y chocar con un agente de la seguridad del Estado que, sin motivo ninguno, te impide salir de tu casa”, dijo el rapero, al tiempo que reivindicó su condición de artista y su derecho a expresarse y trabajar como tal.