A sus 93 años, García Frías le dice a 'Cubadebate' que no está viejo

Con sus 93 años recién cumplidos el pasado febrero, el Comandante de la Revolución cubana Guillermo García Frías sigue presumiendo de juventud.

"No estoy viejo" declaró durante una complaciente entrevista publicada por el portal oficialista Cubadebate. "Estoy idéntico, con el mismo pensamiento y energías. Soy parte de este pueblo y con él voy al final. Pienso morirme como Fidel, con las botas puestas, trabajando…"

Reelecto en 2018 para el Consejo de Estado de la República de Cuba, García Frías es el miembro más longevo en ese órgano. También es miembro del Comité Central del Partido Comunista y uno de los diputados más ancianos en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

No es el único nonagenario en la cúpula del poder: lo acompañan el también comandante Ramiro Valdés Menéndez, nacido en 1930, y José Ramón Machado Ventura, que en octubre cumplirá 91. Y, por supuesto, Raúl Castro, que en junio ingresará al "selecto" club de longevos.

De origen campesino, el comandante García Frías nació en El Plátano, un punto intrincado de la Sierra Maestra perteneciente al municipio de Pilón de la entonces provincia de Oriente.

Formó parte del grupo de apoyo organizado por Celia Sánchez en la Sierra Maestra y se incorporó al Ejército Rebelde tras el desembarco del yate Granma. Allí llegó a obtener el grado de comandante y fue el segundo jefe del Tercer Frente Oriental.

Después de 1959, fue nombrado jefe del Ejército de Occidente, vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, así como ministro de Transporte.

Como oficial de las Fuerzas Armadas fue miembro de la Dirección Nacional de las ORI y fundador del Partido Comunista de Cuba, llegando a miembro de su Buro Político. En 1962 se le designó como vocal del tribunal que juzgó a los prisioneros capturados por el gobierno de Fidel Castro durante la fracasada invasión por Playa Girón.

Según cuenta en la entrevista, actualmente está a cargo de 24 empresas, incluida la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna.

Durante el diálogo, García Frías también se refirió a algunos de los tópicos de la propaganda revolucionaria, como el papel rector del Partido Comunista, el único permitido en la isla.

"El Partido es la unidad del pueblo y eso es algo muy grande. Hubo traidores, ha habido de todo, los americanos han hecho de todo también. Y nuestro Partido es un educador y guía del pueblo. Esa es una de las ideas más grandes de Fidel porque trajo una unidad impenetrable, aún en aquellos momentos de convulsión, de extremismos. El Primer Congreso fue lo más grande que se pudo dar, trazó la línea de continuidad del proceso revolucionario. Fue la guía. ¿Tú crees que si no hubiéramos tenido un Partido tan fuerte hubiéramos ido a África, donde perdimos compañeros en los combates, hijos, padres de familia?", dijo



“En el Primer Congreso había una unidad total. Después empezó una lucha ideológica. Tuvimos divisiones dentro del Partido, que Fidel supo separar con su inteligencia. Algunos militantes de aquel viejo Partido que se extremaron excesivamente y querían ser ellos los dirigentes principales de todo este proceso revolucionario. Eso se estuvo combatiendo fuertemente", añadió, en una críptica referencia a las tensiones y crisis políticas de la Revolución cubana.

García Frías fue noticia en abril del 2019 por asegurar durante una emisión del programa radiotelevisivo Mesa Redonda que en Cuba se estaba “cultivando y desarrollando” el avestruz. Un ave, añadió, capaz de producir “más que una vaca”.

Las críticas de los cubanos y los memes en las redes sociales no se hicieron esperar, y el longevo comandante se volvió viral.

"Siempre me han mandado a las tareas más complejas. He hecho todo lo que he podido. Si no he tenido inteligencia para mucho más, eso es un problema de la naturaleza", declaró ahora a Cubadebate.