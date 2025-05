Periodista oficialista se suma al ataque contra Mike Hammer y lo tilda de “verdugo con rostro de amigo”

El periodista oficialista Oliver Zamora Oria, en un comentario transmitido por Canal Caribe, dedicó varios minutos a descalificar al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, a quien acusó de ser “el verdugo con rostro de amigo”.

El comunicador criticó la reciente intervención de Hammer en una conferencia de prensa en Miami, donde el diplomático afirmó que “la revolución cubana ha fracasado”, citando como evidencia los apagones, la escasez de alimentos y combustibles, y el deterioro generalizado de las condiciones de vida en la isla.

Zamora Oria calificó esa declaración como parte de una supuesta estrategia “cruel” y “sádica” de Estados Unidos para asfixiar deliberadamente a Cuba. Según sus palabras, quienes diseñan la política hacia la isla “encaran una gran contradicción”: culpan al sistema socialista del colapso económico, mientras al mismo tiempo, dice, “reconocen y detallan las medidas que toman para estrangular la economía de este país”.

“Con morbo y crueldad, hay que decirlo así, en los rostros, con un placer sádico también reconocen, explican y detallan las medidas que toman para estrangular la economía de este país”, afirmó el periodista.

En lugar de confrontar con datos o argumentos el análisis de Hammer sobre la crisis estructural cubana, Zamora Oria optó por un discurso en el que culpó exclusivamente a las sanciones de EE.UU., y lamentó que ningún periodista presente en la conferencia en Miami cuestionara al diplomático sobre las sanciones a navieras que transportan combustible a la isla, las dificultades financieras por las más de 1,000 operaciones bancarias bloqueadas, o las trabas para comprar piezas destinadas a las envejecidas termoeléctricas.

Zamora también ironizó sobre los recorridos de Hammer por la isla. “Ha podido recorrer Cuba, algo que le es prohibido a sus compatriotas por el gobierno que él representa. Y en esos recorridos en los que muestra cara de amigo, no ha tenido que explicarle a una madre por qué su hijo residente en Estados Unidos no le puede enviar una ayuda [...] o por qué no puede viajar por el terror migratorio que ha desatado el gobierno de Donald Trump”.

Aunque el discurso intentó proyectar indignación hacia las políticas de Washington, evitó mencionar la responsabilidad del Estado cubano en el desmantelamiento productivo, la falta de reformas estructurales y la represión que vive el país, factores centrales en la crisis nacional.

El periodista concluyó su intervención diciendo que “lo más indignante no es que el verdugo venga con rostro de amigo. Lo más indignante es que con ese propósito persiguen burlarse de nuestro sufrimiento [...] subestiman nuestra inteligencia y nuestra capacidad de pensar”.

Este discurso se alinea con otras reacciones del régimen cubano. Recientemente, Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), acusó a Hammer de mentir sobre el fracaso de la revolución, atribuyendo la crisis a las medidas coercitivas de EE.UU. y negando toda responsabilidad en la situación económica de la isla.

A pesar de las críticas, Hammer ha mantenido su postura, afirmando que su misión es escuchar de primera mano al pueblo cubano y que las sanciones anunciadas recientemente son solo el comienzo de una postura más firme de EE.UU. hacia el régimen cubano.

