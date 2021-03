Randy Malcom sobre Cuba: "Todos estamos por la misma causa, que se acabe esa maldita dictadura"

El popular cantante y músico cubano Randy Malcom ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo con el que ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño y mensajes de apoyo que ha estado recibiendo en los últimos días tras el fallecimiento de su abuelo. Pero también, el artista ha querido conversar con sus seguidores sobre la situación política de la isla y dar las gracias a "todos aquellos que han cogido Patria y Vida como un himno a la libertad de Cuba".

"De verdad que estoy muy contento por eso, por esa caravana que se ejecutó aquí en Florida. Súper agradecido con todos por el apoyo", exclamó de la manera más humilde.

"Todos estamos por la misma causa, el mismo motivo, cada quien lo defiende a su manera, pero al final lo más importante es la libertad de nuestro país. Que se acabe esa maldita dictadura y que sean conscientes de que todo lo que están haciendo lo están haciendo mal y cada vez lo hace peor", agregó.

A propósito del tema que estaba tocando sobre Cuba, el cantante de Gente de Zona e intérprete de Patria y Vida tampoco dejó pasar por alto uno de los últimos lamentables acontecimientos que han tenido en la isla y que no es otro que el episodio de abuso policial que se vivió en La Habana a principios de marzo de este año donde un agente golpeó a una mujer en medio de una multitudinaria confrontación.

"A los policías de Cuba, por favor, tengan conciencia. Porque al final, sí, ustedes están haciendo su trabajo, supuestamente (dijo haciendo el gesto de entre comillas), pero si lo hicieran bien sería cuidar al ciudadano. Hay que cuidarlo, no maltratarlo, no agredirlo. A los policías masculinos, que tengan un poco de valor y por favor, a las mujeres no se les da", expresó el artista.

Seguidamente, zanjó: "Estuve mirando agresión hacia las mujeres, hacia personas mayores. Recuerden que después que ustedes hacen todo eso, llegan a su casa y no tienen ni un pomo de aceite y sus salarios no les da para vivir dignamente. Así que nada mi gente, Patria y Vida".

Sobre el difícil momento personal que atravesó recientemente debido a la muerte de su abuelo, Randy Malcom se mostró muy emocionado por todo el apoyo que le han profesado sus incondicionales a través de las redes sociales.

"Paso por aquí también para agradecerles a todos los mensajes de condolencias por la pérdida de mi abuelo. Súper agradecido. Han sido unos días bien difíciles para nosotros, para la familia entera, porque se nos ha ido el eje de la familia", dijo.

En cuanto a la dolencia que acabó llevándose al señor, el integrante de Gente de Zona explicó que "enfrentaba una enfermedad bien dura". "El cáncer se lo comía al pobre y bueno, agradecido por todos esos mensajes lindos y preciosos", expresó Randy Malcom visiblemente afectado.

Luego de pasar varios días alejado de las redes sociales debido a la dura etapa que se encontraba atravesando, el artista tampoco quiso dejar pasar por el alto el pasado Día de la Mujer y envió sus más sinceras felicitaciones a todas las féminas.

"También aprovechar, que se me pasó, felicitar a todas las mujeres por el 8 de marzo. Yo no estaba en condiciones de nada, pero ya pasó, la vida continúa", añadió.

