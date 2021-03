Activista cubana Keilylli de la Mora tras su excarcelación: Con prisión no me van a doblegar

La activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Keilylli de la Mora Valle, excarcelada este miércoles luego de más de 10 meses en prisión en Cienfuegos, aseguró que no la van a doblegar.

"Salí, entre comillas, porque no soy libre todavía, estoy bajo libertad condicional. El 29 de este mes tengo que presentarme ante el juez de ejecución", dijo durante una entrevista con Radio Martí.

"Con prisión no me van a doblegar, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerzas para seguir luchando", aseguró.

Keilylli de la Mora fue condenada el 7 de mayo de 2020 a un año y medio de prisión por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia, en un juicio sin garantías procesales, realizado a puertas cerradas y sin derecho a defensa.

Cumplió más de 10 meses en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana, en Cienfuegos, donde vivió también constantes episodios de violencia, acoso y represión. En prisión, también realizó varias huelgas de hambre y tuvo dos intentos de suicidio.

En el último de estos, se enterró una aguja porque estaba harta de la vigilancia a sus llamadas personales y las golpizas que le daban con frecuencia para que mantuviera la boca cerrada.

"Me cayeron todas arriba, me agarraron por los pelos y me llevaron para la celda", explicó la opositora sobre la reacción de las guardias de la prisión ante su intento de suicidio. "Allí me dieron galletas y, cuando me calmé, me sacaron y me llevaron para el albergue".

Luego fue trasladada al hospital y estuvo 20 días en aislamiento como castigo.

A pesar del infierno que vivió en prisión, la activista contó que siempre sintió el apoyo del resto de los miembros de UNPACU y otros activistas y opositores cubanos que no se cansaron de denunciar su caso.

"Sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prisión, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaban".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Keilylli de la Mora Valle por su "situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en el contexto de su privación de la libertad en Cuba".

De la Mora también fue condenada a prisión en 2019 y recluida en el mismo centro penitenciario. En abril de 2020, fue arrestada por el uso incorrecto de la mascarilla. A modo de protesta, comenzó a quitarse la ropa y fue golpeada por dos policías dentro de un calabozo. A su condena de propagación de epidemias, le sumaron desacato, resistencia y desobediencia.