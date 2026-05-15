Ferrer denuncia doble moral del régimen cubano tras reunión con la CIA y deja recado a Díaz-Canel

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José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció este viernes la doble moral del régimen cubano en un contundente mensaje publicado en Facebook.

El líder opositor aseguró que mientras el gobierno cubano acusa falsamente a los opositores pacíficos de ser «agentes de la CIA» para encarcelarlos o desterrarlos, también recibe en La Habana al director de esa agencia.

La publicación de Ferrer responde a la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien encabezó el jueves una delegación presidencial estadounidense que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí. Este es uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen cubano en décadas.

Ferrer, exiliado en Miami desde octubre de 2025, arrancó su mensaje mencionando el caso de Sissi Abascal, Dama de Blanco que el jueves fue excarcelada y trasladada a Miami después de ser forzada a elegir entre el exilio y continuar en prisión.

«Resulta que a Sissi Abascal la tiranía la obliga al exilio. Exilio o infernal prisión. Los opositores pacíficos prodemocráticos somos encarcelados y expulsados de nuestra patria y la dictadura comunista nos acusa falsamente de ser agentes de la CIA… y el Director de la CIA va a Cuba y se reúne con los 'cerdos de la granja'», escribió Ferrer.

Llamó «cerdos de la granja» a los funcionarios del régimen que se sentaron frente a Ratcliffe, entre ellos el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas —sancionado bajo la Ley Global Magnitsky— y el general de brigada Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT.

Ferrer reservó un recado especial para Miguel Díaz-Canel, quien no estuvo presente en la reunión: «Bueno, el Chancho Díaz-Canel no estaba. Y todavía no se habrá dado cuenta de que será el cerdo para asar».

El propio régimen confirmó el encuentro mediante un comunicado oficial en el sitio del Partido Comunista de Cuba, señalando que fue Washington quien solicitó la reunión.

El director de la CIA llevó a La Habana el mensaje de Trump: EE.UU. está dispuesto a dialogar, pero solo si el régimen realiza «cambios fundamentales».

El secretario de Estado Marco Rubio fue más tajante en declaraciones a Fox News. «Cuba tiene una economía rota, no funcional, e imposible de cambiar. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».

En otro mensaje publicado también este viernes, Ferrer afirmó que EE.UU. tiene «toda la fuerza moral, jurídica, militar, económica y política» para acabar con el régimen cubano, en alusión directa a la noticia de que el Departamento de Justicia busca acusar penalmente a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

La denuncia de Ferrer se inscribe en una intensa campaña internacional que lleva desarrollando desde principios de mayo.

El 5 de mayo compareció ante el Parlamento Europeo en Bruselas, donde denunció «la peor crisis de la historia moderna» de Cuba. El 11 de mayo, desde Varsovia, aseguró que el régimen «no sobrevivirá este año».