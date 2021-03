Detienen en La Habana a joven enfermo que denunció el sistema de salud cubano

El joven cubano Pedro Quiala Carmenate, quien ha hecho varias denuncias en las redes sociales sobre el sistema de salud de la Isla, fue detenido este jueves tras salir del tribunal municipal de La Habana Vieja, adonde había sido citado para una reunión a las 10:00 de la mañana.

Quiala pudo transmitir en directo la detención hasta que uno de los agentes de la policía le ordenó que apagara el teléfono.

"Compartan ahí, familia, en estos momentos me acaban de pedir el carné, después que termino de hacer la directa aquí. Me acabaron de pedir el carné, estoy en el parque Cristo. (...) Me están pidiendo documentos, me están tirando por el registro operativo, no sé qué artículo o ley violé, por estar sentado en un bicitaxi", expresó, mientras se ve a un oficial de la policía hablando por teléfono.

Segundos después otro agente se le acerca y le dice que cuelgue.

"Este es mi teléfono", respondió el joven.

"Ahora mismo. Usted está detenido, cuelgue el teléfono. ¿Usted me ve con un teléfono en la mano?. Cuelgue el teléfono", ordenó el uniformado antes de que se cortara la transmisión.

Minutos antes el activista había salido del tribunal de La Habana Vieja, donde informó a la presidenta de la sala que no se presentará presentará nunca más a ninguna citación, y que pese a las acusaciones y amenazas recibidas continuará ejerciendo su derecho a denunciar ante el mundo los problemas y carencias de la salud pública cubana.

"Cada vez que pongo un cartel, cada vez que me manifiesto o hago una denuncia a la salud pública me citan, bien a una unidad de policía o al tribunal", explicó.

El activista precisó que él fue sancionado en 2014 por el tribunal municipal de Sagua de Tánamo, en Holguín, su provincia natal, a cinco años de limitación de libertad, y que ya cumplió su deuda con la justicia.