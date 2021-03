Carolina Barrero está desaparecida; habría sido detenida por la Seguridad del Estado tras salir de su casa

La joven cubana Carolina Barrero se encuentra desaparecida, luego de haber salido de su casa la tarde de este viernes, según han denunciado varias personas cercanas.

Barrero tenía vigilancia policial desde temprano en su casa, al igual que otros activistas, artistas y periodistas que amanecieron sitiados luego de que el presentador oficialista Humberto López asegurara que planeaban una concentración en la Plaza de la Revolución para exigir la liberación de Luis Robles.

El pasado 8 de marzo, Carolina también estuvo detenida dentro de una patrulla policial luego de asegurar que saldría de su casa a pesar de la vigilancia policial, porque "no podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario".

Este jueves, la historiadora del arte reafirmó sus palabras e indicó: "Yo voy a salir siempre, ellos harán lo que entiendan, pero que lo hagan de frente, a conciencia, no en la sombra, y que no me regresen hasta que retiren la custodia policial de todas las personas que hoy sufren arresto domiciliario".

"¿Acaso no puede ver el gobierno, que la protesta pacífica, la crítica, la pluralidad, son parte constitutiva y esencial de cualquier sociedad, la savia misma de su vitalidad? Son muchas las personas encarceladas hoy en Cuba por motivos políticos (...) Nos prohíben abandonar el domicilio. En mi caso se mantienen al doblar de la esquina, escondidos y dispersos. Creo que la Seguridad del Estado y la policía actúa a escondidas con la conciencia de que actúan al margen de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos de la República que dicen defender", escribió Carolina poco antes de salir de su casa.

Barrero forma parte de los movimientos de jóvenes artistas 27N y 27ENE, que surgieron con el fin de solicitar un diálogo con las autoridades. En esta última, la joven fue detenida con violencia y el ministro de Cultura Alpidio Alonso le dio un manotazo a uno de los jóvenes para quitarle el teléfono.

A raíz de eso, Carolina Barrero se ha mantenido firme en un proceso para exigir la renuncia del ministro, haciendo uso de las vías legales creadas para las revocaciones de mandato en Cuba.

La curadora de arte ha sido detenida, reprimida y amenazada de forma constante desde entonces, e incluso le quisieron fabricar un delito para intimidarla, por tener un póster de José Martí dentro de su casa.