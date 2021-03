Activistas cubanos responden a Humberto López tras amenazas en televisión

Activistas y periodistas cubanos respondieron al presentador oficialista Humberto López, que este jueves lanzó amenazas de cárcel desde el noticiero, justificando la represión y persecución que ejercen el gobierno y la Seguridad del Estado, con los delitos de desacatado, desobediencia y resistencia que están recogidos en el Código Penal cubano y que evidencian la falta de libertades básicas en la isla.

Además, el vocero oficialista "destapó" una supuesta "acción secreta" que estarían planeando un grupo de cubanos para protestar en la Plaza de la Revolución por la libertad del joven Luis Robles, recluido en el Combinado del Este por manifestarse pacíficamente con un cartel en el bulevar de San Rafael, y el cual López aseguró que se había resistido al arresto y se había enfrentado a la policía en un "franco acto de provocación".

"No planifico nada de lo que no puedo tomar parte, me hubiera gustado haber ideado coger la calle por LUIS ROBLES", escribió en Facebook Omara Ruiz Urquiola, activista y una de las acuarteladas de San Isidro.

"Este no tiene más nada que hablar, descubrió según él la toma mañana de la Plaza de la Revolución para que liberaran a Robles, que se encuentra en el combinado por un delito de desacato según Humberto", expresó Esteban Rodríguez, también acuartelado de San Isidro y uno de los supuestos organizadores de la "acción provocadora", de acuerdo a López.

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández espetó: "Humberto López en un país donde hay una dictadura no hay ley, si ustedes no respetan sus propias leyes, no pueden exigir que otros lo hagan. #PatriaYVida".

Abu Duyanah Tamayo, también acuartelado de San Isidro y otro de los supuestos organizadores, aseguró que gracias a las difamaciones de Humberto López, "ahora mismo ya Luis Robles debe saber que hay cubanos que no se olvidan de él".

"Luis Robles ya sabe que no está solo. ¡Gracias Humberto!", escribió el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, que fue detenido esta mañana cuando intentó salir de su casa.

Abu Duyanah aclaró, además, que él no era ningún desvinculado como había dicho Humberto López: "Yo soy escritor, soy poeta, tengo un libro de poesía que tiene dos ediciones, y un libro de cuentos que está en proceso de edición en España. Trabajo como periodista independiente y trabajo como jardinero en la embajada de Malasia".

En medio de su directa, un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil intentó detener a Abu Duyanah, pero este no lo permitió porque "tú no eres policía, llámame a la policía".

La activista y curadora de arte Anamely Ramos, indicó que "Lo que Humberto no dijo es lo más importante: que Luis Robles ha estado denunciando actos de tortura contra él en la cárcel. ¿ Eso también es normal?", cuestionó en relación a la normalización de la represión y la violencia contra cualquiera que se exprese diferente que hizo Humberto López porque "está en la ley" y "los derechos tienen límites".

La periodista independiente María Matienzo pidió a Humberto López que "haga la tarea" y aseguró que cada vez que le pongan vigilancia en su casa la tendrán que llevar detenida porque "mi casa no es un calabozo y voy a salir".

Humberto López, además de sus amenazas de cárcel con los delitos de desacato, desobediencia y resistencia del Código Penal cubano, también demostró cómo en Cuba, desde la propia ley, no existen los derechos humanos a expresarse y manifestarse, motivo por el cual muchos cubanos le agradecieron en redes que demostrara que en Cuba existe una dictadura.