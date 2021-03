Cubanos agradecen a Humberto López por confirmar que en Cuba hay una dictadura

Cubanos en redes sociales están agradeciendo desde la noche de este jueves al presentador oficialista Humberto López, por confirmar que en Cuba hay una dictadura en su cuestionado espacio en el noticiero estelar de la televisión cubana.

En su afán por desacreditar a activistas, periodistas y artistas independientes que solo exigen el cumplimiento de sus derechos humanos, Humberto López dio una detallada explicación de la penalización al derecho a expresarse y manifestarse en Cuba, contradiciendo, incluso, al propio órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, que unos meses atrás aseguraba que en Cuba a nadie se le sancionaba por su forma de pensar.

Humberto repasó con detalles los artículos que refieren a los delitos de desacato, desobediencia y resistencia en el Código Penal cubano y que implican sanciones de privación de libertad a quienes desobedezcan las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos, para justificar la arremetida contra activistas, periodistas y artistas, y en este caso en particular, el caso de Luis Robles, condenado a 10 años de prisión por protestar pacíficamente con un cartel en el bulevar de San Rafael.

"Los derechos tienen límites", aseguró López.

"Si necesitas mostrarle a alguien por qué Cuba es una dictadura donde no existe libertad de expresión, derechos civiles ni Estado de Derecho no te desgastes en explicaciones, muestra el video de la sección del vocero Humberto López hoy en el noticiero", sentenció el periodista independiente José Raúl Gallego.

"Que la gente vea por sus propios ojos cómo realizan acusaciones sin pruebas, cómo meten preso a un joven por pararse con un cartel pacíficamente en una calle, cómo lo tienen preso cuatro meses mientras lo "investigan" (no es un asesino, es un joven que salió con un cartel), cómo en el Código Penal está establecido que no puedes manifestarte, que un cartel puede ser considerado propaganda enemiga", añadió Gallego.

El usuario de Twitter Mag Jorge Castro escribió: "¿Usted quiere saber por qué en Cuba hay una dictadura totalitaria que reprime y penaliza a sus ciudadanos por ejercer derechos y libertades básicas?... Humberto López se encargó hoy de explicarlo con una maestría y una destreza envidiable. Gracias Humberto".

El joven activista Jancel Moreno también agradeció al vocero oficialista por mostrar tantas evidencias de lo que se empeñan en desmentir: "Gracias Humberto! Acabas de confirmar una vez más que vivimos en una dictadura, en la que manifestarse está prohibido".

Otros tantos respondieron directamente en los comentarios del fragmento del NTV conducido por Humberto López, y compartido por Cubadebate.

"Protestar es un derecho en el mundo entero y ningún país toma eso como provocación, solo ustedes que son unos dictadores. Aquí en Alemania hay protestas los 365 días del año y no pasa nada, porque eso es un derecho de los ciudadanos", "Luis Robles no se resistió, los que usaron la fuerza contra él fueron los policías, y eso se puede ver en todas las redes", "No tomen como pretexto una imaginaria manifestación para intimidar a nuestro pueblo. Ya sabemos y estamos muy claros de que no tenemos derechos", "El gobierno puede hacer lo que le da gana y nadie puede protestar porque te pueden meter preso, ya que está en la leyes que fueron hechas por ellos mismos. Resumen: dictadura", son algunos de los comentarios.

Humberto López, además de evidenciar la falta de libertades individuales y de elementales derechos humanos establecidas en la ley cubana, dijo que la manifestación de Luis Robles, que caminó por el bulevar sosteniendo un cartel, era "un franco acto de provocación" y que el joven se había enfrentado a la policía, se había resistido al arresto y había provocado un altercado con los agentes de la ley.

El presentador aprovechó entonces para "desmontar una acción secreta" de varios cubanos que, según él, estaban planeando una protesta en la Plaza de la Revolución por la libertad de Luis Robles.

A raíz de sus amenazas de cárcel en el noticiero, muchos activistas, artistas y periodistas cubanos han salido este viernes de sus casas en dirección a la plaza, y han sido detenidos. Otros tienen vigilancia policial en sus casas.

Esta semana, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) lanzó en Facebook una encuesta para que la audiencia evaluara el espacio de Humberto López en el noticiero. La publicación recibió más de 1500 comentarios criticando y rechazando el programa y cuestionando la ética del presentador, que no solo difama, desacredita y ataca, sino genera y fomenta el odio entre los cubanos.