Alexis Valdés pregunta a Humberto López si puede dormir en paz

El célebre humorista y actor cubano Alexis Valdés se preguntó si Humberto López puede dormir en paz tras las amenazas de cárcel y la larga campaña de difamación que el periodista oficialista y vocero del régimen ha protagonizado contra activistas, periodistas independientes, artistas e intelectuales en la isla.

¿A este hombre no le da vergüenza? ¿Podrá dormir en Paz? ¿Cómo le puede hablar así a su pueblo? Como amenazando. ¿Quién se cree que es? Es deleznable este tipo”, escribió Alexis Valdés en Twitter.

Este jueves, López lanzó serias amenazas de cárcel contra un grupo de activistas a los que acusó de querer planificar una “una acción secreta” en la Plaza de La Revolución, en La Habana, con el fin de protestas pacíficamente a favor del preso político del régimen, quien ha sido torturado física y psicológicamente en prisión preventiva en el Combinado del este.

"No pocas personas comienzan a preguntarnos si estos hechos que aquí denunciamos pudieran constituir o no un delito (...) no puedo dejar de decir que el Código Penal tiene unas cuantas figuras, tipos penales" que pudieran aplicarse contra activistas.

El vocero del régimen pasó por encima de los derechos constitucionales recogidos en la carta magna vigente en Cuba, y dijo que la libertad de expresión tenía límites.

Tras la amenazas del periodista oficialista, este viernes, varios activistas han sido detenidos al intentar salir de sus casas, como es el caso del rapero Maykel Castillo y los periodistas independientes Hector Luis Valdés y María Matienzo, quien fue arrestada cuando intentaba botar la basura.

En otros casos, la policía ha sitiado y vigilado las casas del científico Oscar Casanella, el periodista y poeta Abu Duyanah Tamayo, y los activistas Adrian Rubio y Anyell Valdés, todos acuartelados de San Isidro, sin permitirles salir de sus casas.

López acusó a la activista y profesora de historia del diseño Omara Ruiz Urquiola de ser una de las “instigadoras” de la supuesta acción secreta, y utilizó el hecho de que Urquiola se encuentra en Miami bajo tratamiento médico para vincular el hecho con Estados Unidos.

La acusación fue contestada por la activista en Facebook, quien afirmó que “No planificaba nada de lo que no pudiera tomar parte”. “Me hubiera gustado haber ideado coger la calle por LUIS ROBLES”, concluyó.