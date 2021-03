Grandes Ligas investiga al cubano Yasiel Puig por acusaciones de agresión sexual a una mujer

El pelotero cubano Yasiel Puig es investigado por un presunto hecho de agresión sexual a una mujer. La denuncia pone en peligro su próxima temporada en las Grandes Ligas en Estados Unidos.

Según informa ESPN, un grupo de investigadores de las Grandes Ligas se entrevistó con una ciudadana identificada en documentos de la corte federal como Jane Roe, quien asegura que en 2018 Puig la agredió sexualmente en un baño del Staples Center.

La mujer estableció la demanda a Puig en octubre del 2020. Alega que el ex jardinero de los Dodgers la siguió hasta un baño tras un juego de los Lakers en octubre de 2018. Allí la inmovilizó con un brazo para evitar que se fuera, la tocó y se masturbó. Ella no presentó denuncia policial en aquel momento.

Hasta el momento Puig no ha sido imputado por este presunto delito. En un expediente judicial niega las acusaciones y pide a un juez que desestime la demanda.

La nueva temporada en las Grandes Ligas del béisbol estadounidense está por comenzar y aún Puig no tiene contrato firmado. Varios equipos mostraron interés en el jugador, pero no dan el paso de contratación. Los investigadores de Grandes Ligas recaban pruebas para determinar si procede la demanda de agresión sexual establecida.

El abogado de Puig se negó a comentar sobre el caso e indicó a su cliente no dar declaraciones a la prensa. Tampoco ha ofrecido comentarios su agente Rachel Luba.

Declaraciones de la denunciante a ESPN

La denunciante es una mujer de 32 años, natural de California. Regenta un negocio que la mantiene en contacto con atletas profesionales y asegura que conoció a Puig en una sala debajo de las gradas del extremo sur del Staples Center, conocida como la Sala del Presidente. Asistió al juego con otras dos personas.

En las declaraciones indicó que no conocía a Puig y que no lo reconoció cuando se acercó a ella por primera vez en el entretiempo del partido. Tuvieron un contacto breve en que el pelotero hizo un comentario que la mujer interpretó como que "Estaba siendo coqueto". Luego la denunciante asegura que hubo intercambio de miradas como diciendo: "Te estoy mirando".

Después del juego la mujer dice que fue al baño y que Puig la siguió, la inmovilizó físicamente con su antebrazo, intentó quitarle la ropa, la tocó y se masturbó frente a ella. Más tarde esa misma noche asegura que el pelotero le envió un mensaje de texto en el que le indica: "Privado entre tú y yo todo lo que sucede, nadie tiene que saberlo".

La mujer dice que no recuerda cuándo le dio a Puig su número de teléfono, pero que no es inusual que lo hiciera por el tipo de trabajo que hace. No denunció el caso ni fue a la policía antes porque "trató de olvidar el incidente".

La ciudadana denunciante ha declarado que en meses posteriores a la presunta agresión sexual en el Staples Center se sentía como si tuviera una pesadilla en su cerebro. Se sentía más irritable y esto puso en tensión su relación con su prometida. Añadió que perdió su sentido de seguridad personal.

Los abogados de Puig han intentado infructuosamente conseguir la identidad real de la mujer. Esta alega que se siente víctima ahora de una "táctica de intimidación", y que siente que la están atacando. "Siento que me vuelven a victimizar de nuevo y no entiendo por qué alguien haría eso", dijo.

Scott Berkowitz, presidente de la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto en Estados Unidos, dijo que el riesgo de ser identificado públicamente es un impedimento para que los sobrevivientes a casos de agresión se presenten a juicio.

Yasiel Puig en Grandes Ligas y fuera de ellas

Puig comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en junio de 2013. Jugó en Grandes Ligas por última vez en 2019, con los Rojos de Cincinnati y con los Indios de Cleveland luego de un cambio a mitad de temporada.

En el 2020 solo tuvo cinco juegos en la Liga de Invierno Dominicana. Fue positivo por coronavirus en julio y eso canceló un posible acuerdo con los Bravos de Atlanta.

El jugador fue arrestado en dos ocasiones por conducción imprudente en 2013. En 2015 fue investigado por una pelea con un portero y acusado de empujar a su hermana en un bar de Miami. En estos casos no se presentaron cargos y no fue sancionado.

Un juez federal de California está evaluando la moción de desestimación de la denuncia por presunta agresión sexual y la posibilidad de retirar el anonimato a la mujer que lo acusa. El caso sigue abierto para más investigaciones.

En septiembre del 2020 la esposa del pelotero cubano hizo declaraciones en las que confirmó que su matrimonio estaba disuelto. La mexicana Andrea Berenice de la Torre, dijo que desde hacía 10 meses habían puesto fin a su relación de más de cinco años y tres hijos.

Recientemente Puig compartió un mensaje a una de las personas que se mantiene a su lado contra viento y marea, su madre, quien estuvo de cumpleaños el 10 de febrero. "Gracias por todas tus oraciones por mí, perdóname cualquier lágrima causada por mi parte, y nunca dejes de abrazarme (ni cocinarme). Te quiero mamá", expresó el popular deportista cubano en sus redes sociales.