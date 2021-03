El espectacular regalo que recibió la artista cubana Niurka Marcos de su novio: "Me enamoras"

El noviazgo entre la artista cubana Niurka Marcos y el cantante mexicano Marko Peña va viento en popa y la isleña continúa disfrutando de su amor y sus primeras experiencias juntos.

El joven de 35 años está haciendo todo lo posible para mantener la llama de la pasión y hacer feliz a la popular bailarina, actriz y cantante, y no ha tenido reparo en colmarla de halagos y detalles.

Uno de los últimos obsequios que El Mero Mero, como también se le conoce al intérprete natural de la ciudad de Jalisco, ha hecho a su novia la ha dejado más que feliz y entusiasmada.

Al parecer, la pareja se encuentra pasado unos días separada, por lo que Marko Peña ha querido "acortar la distancia" de la manera más romántica y le ha hecho llegar a Niurka Marcos un gigante y espectacular ramo de flores hasta su residencia.

La cubana de 53 años, emocionada por el regalo de su nuevo galán, compartió con todos sus seguidores de Instagram una fotografía en la que se le puede ver posando muy sonriente junto al bouquet.

"Gracias Marko. Muñeco hermoso tus flores me despertaron a las 11 de anoche, gracias por acortar la distancia con tus detalles, me enamoras y así me dormí", comentó Marcos

La relación entre Niurka Marcos y Marko Peña salió a la luz hace apenas unos días, luego de que la revista People confirmase que la cubana mantenía un noviazgo con el cantante de regional mexicano.

La artista y el intérprete se conocieron unas semanas atrás, sin embargo, eso fue tiempo más que suficiente para que surgiese la llama del amor entre ambos.

Todo ocurrió en la playa de Mazatlán, en Sinaloa, México, durante la grabación de un videoclip de El Mero Mero, en el que Niurka Marcos participó como modelo principal y los dos daban vida a una pareja dentro del audiovisual.

Desde entonces, la cubana y el mexicano no han dejado de mostrar su amor en las redes sociales y deleitar a sus fans con algunos de los divertidos momentos que han pasado juntos.

