Cubanos salen en defensa de un hombre que iba a ser multado por tener la nariz fuera del nasobuco

Cubanos salieron en defensa de un hombre que iba a ser multado por tener la nariz fuera del nasobuco en una cola para comprar comida, según mostró un video transmitido en vivo desde Facebook por el ciudadano Héctor Sierra.

En las imágenes puede verse a una pareja de oficiales de la Brigada Especial que es cuestionada por un grupo de cubanos cuando intentan poner la multa a uno de los que permanecía en la cola por el supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias por el coronavirus.

“Me estás amenazando y eso no es actuar como policía”, dijo el hombre en medio del careo con los oficiales, “¿Yo lo he amenazado a usted?”, respondió el agente. “Me dijiste que si no vas que tú verás lo que te iba a pasar”, agregó el hombre.

En el video no puede apreciarse el desenlace de la situación, pero se escuchan los reclamos de la multitud en defensa del hombre, a quien se le había caído el nasobuco por debajo de la nariz.

En los últimos meses, agentes de la Brigada Especial han sido vistas patrullando las calles de las ciudades de Cuba, como parte de las medidas tomadas por las autoridades para frenar la propagación del virus.

Diariamente, las autoridades cubanas imponen miles de pesos de multas a cuentapropistas por supuestamente alterar precios o por violar las medidas sanitarias al ofrecer sus productos, lo que también ha generado el rechazo de la ciudadanía.

A finales de febrero, una multitud de personas del pueblo de Caibarién, al norte de Villa Clara, salió a defender a un vendedor de dulces al que le impusieron una multa de 2.000 pesos (CUP) por hacer su trabajo en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país.

Las personas no permitieron que las autoridades abusaran del vecino del pueblo y reclamaron la eliminación ante el gobierno local.

En enero de este año el gobierno cubano tomó medidas para paliar la crisis económica, entre ellas la dolarización de la mayoría de los mercados en el país. La decisión ha generado aún más caos entre la población que se enfrenta diariamente al desabastecimiento y las ofertas impagables en las tiendas en MLC.

En adición, las duras medidas sanitarias implementadas por las autoridades tras el coronavirus han puesto más presión sobre los cubanos, quienes se ven expuestos a grandes multas de hasta 3000 pesos por no usar correctamente la mascarilla de protección.