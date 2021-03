Joven cubano en España describe el dolor que sintió viendo la película Plantados

El joven cubano Lázaro Mireles describió todas las emociones que sintió al ver Plantados, una película que narra la historia de varios presos políticos de Cuba que decidieron "plantarse" y negarse a someterse a un plan de reeducación implantado por las autoridades carcelarias de la Isla.

Mireles, residente en España, participó este domingo en una manifestación frente a la sede de la embajada de Cuba en Madrid, para exigir el respeto por los derechos humanos en la Isla, y desde allí mostró su admiración por los 'plantados', aquellos hombres que en su día se sacrificaron por el sueño de una patria libre de la dictadura comunista.

"Plantados ha sido impresionante, he llegado hoy a la sede castrista cargado de mil emociones, anhelando el día que ya tiene que llegar en que el mundo se ponga del lado correcto de la historia y estos dictadores dejen de tener inmunidad y sean ajusticiados como se merecen", comentó en su muro de Facebook.

"Ustedes no son capaces de imaginar el dolor tan grande que se me ha metido en el alma cuando yo he visto esa película, la impotencia tan grande que he vivido cuando me he puesto en la piel de toda la gente que ha pasado tantas cosas, en esa lucha de tantísimos años, en esa lucha tan valiosa, en esa lucha tan necesaria contra la dictadura castrista. En esa lucha que ha dejado vidas en el camino, y en esa lucha que ha arriesgado muchísima gente su presente, su familia, su bienestar", expresó emocionado.

"Coño, yo me pregunto cuando yo he estado viendo eso, que me llega tan al alma. Primero, me avergüenzo tanto porque todo lo que hago, todo en lo que me meto, todo en lo que continuamente estoy luchando, me parece que es poco. Porque yo quiero ver que esto se acabe", añadió.

Plantados, del realizador cubano Lilo Vilaplana, narra el horror de los prisioneros políticos que nunca se rindieron ante el objetivo del gobierno cubano de considerarlos presos comunes y defendieron a toda costa su derecho a ser tratados como prisioneros de conciencia.

"Yo he visto esa película y digo: yo creo que los cubanos ya, de una buena vez, tenemos que darnos las manos; de una buena vez, tenemos que abrazarnos y que nuestro canto sea un único canto, el canto de la libertad, de la vida, de la paz, de la dignidad que se merece todo el pueblo de Cuba. Estamos plantados y estaremos hasta que todo el pueblo de Cuba pueda cantar 'Patria y Vida'", concluyó.

Basado en hechos reales, el filme se estrenó el viernes en La Habana y en el Festival de Cine de Miami.

Según explicó Lilo Vilaplana, el largometraje está asesorado por los verdaderos presos plantados.

"No es sobre todo el presidio político, sino sobre ese núcleo que se resistió (se plantaron) a ser tratados como presos comunes y que por ello pasaron años sin recibir visitas ni cartas", dijo.

"Casi a diario pasaban por el set de rodaje muchos de aquellos plantados y conversaban con los actores, tomaban café y comían juntos, y las vivencias que compartían provocaban lágrimas en todos", añadió.