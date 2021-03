Osmani Pardo responde indignado a la campaña del régimen cubano para apropiarse de Patria y Vida

El activista por la democracia Osmani Pardo Guerra mostró su indignación frente a la campaña que ha iniciado el régimen castrista para apropiarse del tema musical 'Patria y Vida', que se ha convertido en un símbolo para todos los que luchan o ansían un cambio político en Cuba.

Pardo Guerra, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro el pasado noviembre, arremetió en su muro de Facebook contra los medios de prensa oficialistas por repetir la frase 'Patria y Vida', "después que se dieron cuenta de que el pueblo cubano quiere en cambio y que no se detendrá hasta lograr tener libertad, una Cuba sin dictadura".

"Después de generar tanto odio reflejado en cada acto de repudio, detención, multas, de pintar y raspar donde quiera que apareciera la frase 'Patria y Vida'. Yo sufrí en carne propia por tener este mural en mi casa", recordó, en referencia a la detención que sufrió a comienzos de mes por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, quienes irrumpieron en su casa por haber puesto a todo volumen la canción.

El activista se refirió a la práctica del gobierno cubano en estos 62 años, de prohibir una cosa y luego calificarla como algo bueno, y puso de ejemplo a los cubanos que emigraron en los años 80 y se les llamaba gusanos.

"Y se fueron del país porque aquí no los querían, pero ahora son los que mandan los dólares a sus familias. Y hablando de dólares, ¿cuántos fueron juzgados por tener un dólar en sus bolsillos? Ahora sin esa moneda no comes, todo está en MLC. Basta de mentiras, déjennos construir lo que soñamos", concluyó.

Pardo Guerra llegó a hacerse un tatuaje en su hombro con la frase 'Libertad, Patria y Vida' junto a una bandera cubana.

"A partir de hoy llevaré mi bandera de la estrella solitaria tatuada en mi piel, acompañada de la frase LIBERTAD, PATRIA Y VIDA. Más que el simbolismo, es la necesidad de expresar mi sentimiento por una Cuba mejor para las futuras generaciones", escribió en su muro de Facebook con imágenes del tatuaje.

"Los cubanos no queremos más la frase 'Patria o Muerte' (...) Mi familia y yo queremos 'Patria y Vida'", dijo dicho en febrero, cuando él y otros familiares se pintaron las tres palabras en el pecho.

Esta misma semana el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que la frase 'Patria y Vida' es de Fidel Castro y de los revolucionarios.

"Patria y Vida es una de nuestras convicciones. No dejaremos que la vacíen de significado los que trafican con el dolor y las necesidades del pueblo. Reivindico el 'Patria y Vida' de Fidel y de los revolucionarios de Cuba", dijo en su perfil en Twitter.

El mandatario lleva varios días usando el hashtag PatriaYVida al inicio de todas sus publicaciones propagandísticas. La primera vez que lo hizo se pensó que podría ser un error, por el significado que tiene esa frase para la mayor parte de la población.

Sin embargo, ahora el dirigente, en todas sus intervenciones, termina diciendo: "¡Patria y Vida, venceremos!".

"No podemos dejarnos coger nuestras fechas, símbolos, consignas ni canciones", dijo en un encuentro con estudiantes y trabajadores de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte 'Manuel Fajardo', en La Habana.