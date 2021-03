"Hidrátate": El locutor Yunior Morales bromea desde una tienda en Cuba donde solo hay agua

El locutor de la radio y televisión Yunior Morales bromeó desde una tienda de La Habana en la que solo se venden botellas de agua.

"Este es el momento en el que Aquaman se casa con Acualina. Acualina, ven aquí", dijo el presentador a través de un video que publicó en su perfil de Facebook desde una Tienda Panamericana, perteneciente a la corporación Cimex, de GAESA.

El chiste en realidad es una crítica al desabastecimiento que existe en esas unidades de comercio, que hasta enero vendían en CUC y CUP, pero tras la aplicación de la llamada Tarea Ordenamiento y la eliminación de la dualidad monetaria han quedado más desabastecidos de lo que estaban.

Un usuario de Facebook divulgó una foto de Holguín en la que se ven los estantes de una tienda "llenos" de botellas de agua, situación similar a la que se describió en la localidad matancera de Santa Marta, Varadero.

"No he visto todavía un anaquel vacío en Holguín... Ahorita ponen un pomo por piso”, dijo el autor de la publicación.

La situación no comenzó con el año nuevo, ya desde antes de la aparición del coronavirus en Cuba las tiendas estaban desabastecidas como resultado de una crisis económica que se ha agudizado con el paso de los meses.

Las autoridades cubanas culpan al embargo norteamericano de la carencia de productos de primera necesidad en tiendas estatales, sin embargo el propio gobierno de Estados Unidos ha repetido en reiteradas ocasiones que La Habana importa solo una parte de los bienes permitidos en el comercio de ambos países, entre ellos alimentos y medicinas.

El Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba (USTEC) mostró que en el 2020 el gobierno cubano compró un 36.6% menos en productos alimenticios a compañías estadounidenses que en 2019, cuando se adquirieron $257.6 millones.

No obstante en enero La Habana realizó importaciones de alimentos y productos agrícolas por valor de 19.018.549 dólares, una cifra superior a igual etapa del año anterior cuando se gastaron 13.421.660 dólares, según datos del U.S. Cuba Trade and Economic Council.