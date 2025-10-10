Presentador cubano Yunior Morales celebra en Miami la compra de su primer auto nuevo tras emigrar de la isla

El presentador cubano Yunior Morales anunció en redes sociales la compra de su primer auto nuevo desde que emigró de la isla: un Chevrolet Trax 2RS.

El hecho fue celebrado con un video en el que, entre bromas, se mostró emocionado por el logro y reconoció que destinará sus ingresos a pagar el vehículo.

La publicación, en la que el conductor se ríe de sí mismo por no saber cómo abrir el auto en los primeros intentos, subraya el carácter simbólico de la compra para un emigrado reciente: un bien que, según él mismo, habría sido inalcanzable en Cuba y que ahora asume como una meta cumplida con esfuerzo personal en Estados Unidos.

“Ya el gordo Yunior Morales tiene auto del año 2026, cero millas… En mi Cuba amada nunca tendría un carro. Estoy agradecido con Dios, mi familia y Estados Unidos. Amén. A celebrar”, escribió.

Morales reiteró su agradecimiento a la familia y a EE.UU. por la oportunidad de progreso, y enmarcó el hito como un paso más en su adaptación a la vida en Miami.

La publicación se suma a testimonios de emigrados cubanos que exhiben logros materiales alcanzados en poco tiempo en EE.UU., una narrativa que Morales refuerza al contraponer su nueva realidad con las limitaciones económicas que asegura haber vivido en la isla.

Morales salió de Cuba en 2023 y pasó por México antes de llegar a territorio estadounidense.

Días después, Morales llegó a la frontera y finalmente obtuvo el parole humanitario que le permitió ingresar a EE.UU. "Parole del bueno con todos los beneficios. A trabajar y salir adelante. Muchos deseos de trabajar en lo que se pueda, pero con mi dignidad sin precio. Agradecido", publicó entonces.

Poco después, aseguró que su salida de Cuba representaba una liberación: "Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices 'ñoooo, salí'. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible".

