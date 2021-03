Las mañanas de CiberCuba: ETECSA expande su monopolio hacia la actividad financiera

Más poder para ETECSA y el inmovilismo en Cuba fue el tema de este lunes en Las mañanas de CiberCuba, donde los panelistas contribuyeron a dilucidar las implicaciones de las nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.

Una de estas normas jurídicas, la RESOLUCIÓN 116/2021, autoriza a ETECSA a efectuar operaciones financieras en la plataforma Transfermóvil, una aplicación que se usa para pagar servicios como la electricidad, hacer recargas a la cuenta Nauta de internet, pagar adeudos al fisco (ONAT), entre otros.

El economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita explicó que lo distintivo en esta resolución en que el Banco Central de Cuba que sí es una institución financiera, otorga una licencia a una entidad de servicios de comunicaciones no financiera para que esta última sirva como pasarela de pago, en una plataforma mediante la cual las personas ya podían efectuar pagos sin necesidad de ninguna entidad financiera.

Lo interesante, agrega Rodríguez Pita, es que “no se le permite lo mismo a otras aplicaciones incluso elaboradas por emprendedores privados que no tienen el mismo espacio comercial para servir como pasarelas de pago”.

¿Puede la entidad financiera Fincimex asumir la función que ETECSA pretende gestionar?

El economista explicó que Fincimex sí pudiera operar en Transfermóvil como entidad financiera, “pero aquí existe un monopolio de operaciones” y agregó que el Banco en Cuba, que se ha comportado hasta el momento como representante gubernamental, ahora asumirá la deuda de entidades presupuestadas, según se informó en la Mesa Redonda.

Rodríguez Pita agregó que el Banco solo puede asumir la deuda con los ahorros de los ciudadanos; que está actuando a nombre del gobierno y es el soporte del Grupo empresarial GAESA, mientras que GAESA “se ha trasladado hacia el control financiero bancario”. Lo que habría que determinar, preguntó el economista, es quién está detrás de ETECSA.

Es decir, que el sistema bancario va a asumir el rescate financiero de entidades estatales en quiebra y lo hará, al parecer, con los ahorros de los cubanos.

Yaxis Cires, Director de Estrategia del Observatorio cubano de los Derecho Humanos y coordinador de Cuba Humanista, no cree que Fincimex sea una opción para servir de gestor financiero en el pago de servicios vía Transfermóvil puesto que es “una entidad sancionada por Estados Unidos”. A pesar de que las operaciones de esta plataforma sean solo de alcance nacional, Fincimex puede representar un problema.

Si “ellos quieren facilitar en un futuro el regreso de Western Union, tendrían que favorecer la salida de Fincimex del ámbito financiero”, dijo Cires, quien sostuvo que ETECSA no solo se consolida como monopolio en el ámbito de las comunicaciones, sino que pretende abarcar el control del ámbito financiero. "No me queda claro si lo que buscan ellos [el gobierno cubano] es que los familiares de afuera paguen las facturas de los cubanos de la isla", alertó el defensor de los derechos humanos.

Una razón por la que el Banco Central, que es una entidad financiera, no asume la gestión financiera para la que ETECSA tuvo que pedir una licencia por no ser una entidad financiera tiene que ver con su falta de dinamismo, de acuerdo al criterio de Rodríguez Pita.

"El Banco Central de Cuba debiera asumir esto. El Banco Central no opera como sucursal, sino que opera a través de otras agencias que son el Banco Popular de Ahorro, (BPA), el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC)…Y estas agencias son las que compran también el gasto público", explicó.

En opinión del economista, en el 2020 hubo una sobre ejecución de las operaciones bancarias y, en tanto los bancos se sostienen a partir del movimiento de efectivo que son los depósitos de los clientes y las inversiones bancarias a través de créditos que ofrece, parece ser que en estos momentos hay una paralización bancaria. "Cuba esta en medio de una burbuja financiera", sentenció.

La situación asemeja a la de un círculo vicioso. Los bancos compran la deuda pública y la pagan con el dinero de sus clientes, lo cual pudiera explicar los dilatados plazos para que un titular de una cuenta pueda extraer efectivo. A decir de Pita, en Cuba "el Banco no tiene mucha vitalidad dentro del mercado interno, se ha vuelto simplemente un aparataje, porque el banco solo tiene como fortaleza las inversiones que tiene dentro del mercado y el mercado es muy débil".

El escritor Arturo González piensa que el gobierno de Cuba está "tratando de hacer un ApplePay o un PayPal", pero la esencia del sistema apuesta al monopolio con una dinámica deficiente, "con esa incapacidad de moverse", dijo. También, se preguntó si en Cuba los ahorros pudieran ser suficientes, dada la insolvencia de la población, para asumir la deuda, y consideró que puede estar imprimiéndose papel moneda indiscriminadamente. “Están dando bandazos... están improvisando”, sentenció.

Desde lo jurídico, el abogado Alain Espinosa destacó como elementos a tener en cuenta fenómenos nuevos de falta de seguridad, de fallo en línea y de protección de datos. El jurista consideró que estas iniciativas deben ir acompañadas de un aparato jurídico que abarque temas referentes al delito electrónico y a la protección al consumidor. Asimismo, advirtió los peligros de lanzar estas plataformas de pago sin respaldo legal para los clientes, pues estos quedarían desprotegidos; que hay que legislar sobre los ciberdelitos y advierte el peligro de lanzar resoluciones como esta sin medir los riesgos que puede traer.

El prestigio de ETECSA

En cuanto a la credibilidad y confiabilidad de ETECSA como pasarela de pago, quedarían otras interrogantes por responder. No es secreto para nadie que esta compañía aplica bloqueos arbitrarios a sitios en línea y hasta a cuentas de sus propios usuarios en dependencia de intereses ajenos a su función social como proveedora de servicios de comunicación, y que parten de un estigma político e ideológico.

Si ETECSA no protege los números de teléfono de sus clientes y pone su base de datos a disposición, incluso, de agentes de la Seguridad del Estado, qué garantía puede haber de que proteja los datos de las cuentas bancarias de sus clientes.



Las mañanas de CiberCuba se transmite en vivo por las plataformas de CiberCuba, de lunes a viernes, a las 12 del día hora de Cuba y a las seis de la tarde hora de España.