Yordenis Ugás: Espero que cuando Cuba sea libre, ningún deportista esté 9 años sin ver a su familia como yo

El boxeador cubano Yordenis Ugás manifestó su deseo de ver a su país libre de la dictadura, para que ningún deportista que quiera hacer su carrera en el extranjero sufra lo que él sufrió, que estuvo casi una década sin poder ver a los suyos.

Ugás, residente en Estados Unidos, salió al paso a las declaraciones de un jugador de hockey cubano que vive en Italia, quien dijo recientemente que no le interesa la política y que solo le importa que él y su familia estén bien.

“Yo veo los artistas y deportistas de otros países que tienen millones de seguidores, tienen un país que los respalda. Nosotros los cubanos no, nosotros los cubanos, lógicamente, en el país nuestro la gente no tiene para comer, ¿va a tener para ver una pelea de boxeo, para ver un juego de pelota?, No pueden”, cuestionó.

“Y cuando Cuba sea libre, yo espero que ningún deportista tenga que pasar lo que pasé yo, que estuve nueve años sin ver a mi familia para poder ser libre, o ese muchacho, que vive en Italia, sabe Dios cuántos años tuvo que estar separado de su familia…”, concluyó.

No es la primera vez que el actual campeón mundial en peso welter llama a sus compatriotas que están fuera de Cuba, a denunciar ante el mundo la opresión del régimen sobre su pueblo durante más de seis décadas.

“El día que todos los cubanos libres que han escapado de la dictadura y están dispersos por el mundo entiendan que la patria es nuestra madre, y que los que viven en ella son esclavos, que son nuestras familias aunque no tengan nuestra sangre, entonces Dios nos dará algunas respuestas”, expresó.

En noviembre, Ugás publicó un video en sus redes sociales en el que acusaba a los artistas y atletas cubanos que están fuera del país de ser unos cobardes, porque no aprovechaban el reconocimiento internacional de que gozan para mostrar la situación de su país.

“Nosotros los cubanos estamos cansados ya de la cobardía y de la doble moral de los artistas y de los deportistas. Los artistas y los deportistas tienen que hablar. Porque ellos hablen aquello no se va a caer ni van a tumbar eso, pero sí el mundo puede conocer mejor el problema y la situación que vivimos nosotros, que tenemos una dictadura de más de 60 años”, subrayó.

“Es sencillo, aquí los deportistas y los artistas son los que la gente conoce y los que nos representan en el mundo. Dejen la cobardía y dejen la apatía, y sean una inspiración para los cubanos que se están…”, añadió.