Demi Lovato revela que fue violada la noche de su sobredosis en 2018

Demi Lovato presentó este martes por primera vez su documental Dancing with the Devil en el festival South by Southwest, que se está celebrando virtualmente en Texas (Estados Unidos). Un largometraje en el que la artista de 28 años habla en profundidad sobre la fatal sobredosis que sufrió en 2018 y en el que revela que aquella noche fue violada por su proveedor de drogas. Además, contó que esa no fue la primera agresión sexual de la que era víctima.

La cantante estadounidense dejó impactados a todos con las revelaciones de su documental, que se estrenará la semana que viene en la plataforma de Youtube y que está centrado en la sobredosis que sufrió en 2018.

Hablando sobre este fatídico capítulo de su vida, la intérprete de Sorry Not Sorry confesó que fue violada por el suministrador de estupefacientes después de la sobredosis, aprovechándose de ella cuando estaba inconsciente y desnuda en el baño de su casa. "No solo sufrí una sobredosis, se aprovecharon de mí", dijo la exchica Disney.

Sin embargo, esta agresión sexual no ha sido la única que ha vivido la cantante en su vida. Durante el documental también recordó la violación que sufrió cuando tenía 16 años.

"Sé que lo que estoy a punto de contar va a dejar en shock a algunas personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación".

Demi Lovato añadió que esta violación ocurrió cuando formaba parte del elenco de Disney y que tras la agresión tuvo que seguir viendo a esta persona "todo el tiempo".

