Biden cree que Putin es un asesino y que pagará por interferir en las elecciones de EE.UU.

El presidente Joe Biden dijo que cree que el líder ruso Vladimir Putin es un asesino sin alma y prometió que pronto "pagará un precio" por su intento de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, buscando favorecer la reelección del entonces presidente Donald Trump.

Las duras declaraciones de Biden fueron grabadas durante una entrevista para el programa “Good Morning America” que se emitió en la mañana de este miércoles por la cadena ABC News y contrastan con el tono cercano y hasta de complicidad que empleaba Trump para referirse al líder ruso.

“Estaba solo con él en su oficina y no actué con mucha diplomacia. Le dije: te he mirado a los ojos y no creo que tengas alma”, recordó en la entrevista el presidente Biden, quien visitó en 2011 al líder ruso en su condición de vicepresidente de Obama. Según CNBC, la respuesta de Putin fue todavía más inesperada: “Nos entendemos”, le contestó.

La entrevista a Biden tuvo lugar este martes, justo el mismo día en que el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe que concluyó que Putin autorizó activos de inteligencia para promover información errónea durante el ciclo electoral de 2020 sobre Biden a través de los medios de comunicación estadounidenses y personas cercanas a Trump.

El informe, revelado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, demuestra acciones del gobierno de Rusia para tratar de favorecer al candidato republicano en las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado noviembre.

Aunque no se detectaron esfuerzos cibernéticos por modificar los votos electorales, los especialistas en Inteligencia concluyeron que Putin autorizó a una serie de organizaciones de su país a realizar operaciones con el fin de denigrar la candidatura del presidente Joe Biden y el Partido Demócrata.

Estas acciones atentaron contra la confianza pública en el proceso electoral y exacerbaron las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos, asegura el informe que considera un elemento clave de la estrategia de Moscú el uso de poderes vinculados a la inteligencia rusa para influir en los medios de comunicación, propiciando narrativas engañosas o infundadas contra el presidente Biden.

En la entrevista transmitida por ABC News, Biden afirmó que había advertido a Putin que tomaría represalias si se confirmaba esa intromisión. Las advertencias fueron hechas el mes pasado, durante su primera llamada al presidente ruso después de asumir el cargo.

“La conversación comenzó y le dije: ‘te conozco y tú me conoces. Si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate’”, relató el presidente Biden durante la entrevista.

Asimismo, aseguró que Putin "pagará un precio" por estas acciones. Preguntado sobre cuál sería el precio, Biden respondió: "Bueno, lo verá en breve".

El gobierno de Biden impuso a principios de este mes una serie de sanciones a los altos funcionarios rusos, incluyendo a los subjefes de personal de Putin, por el envenenamiento y posterior encarcelamiento de Alexey Navalny, un líder de la oposición a Putin. Aunque Navalny sobrevivió a su envenenamiento, una gran cantidad de críticos de Putin fueron asesinados o murieron sospechosamente.

Preguntado si creía que Putin es un asesino, el presidente Biden contestó: “Sí, lo creo”. Las fuertes palabras de Biden sobre su homólogo ruso contrastan con el discurso de Trump, quien durante años en el cargo se negó a criticar a Putin por interferir en las elecciones de 2016, o incluso a admitir que sucedió, como han encontrado repetidas investigaciones.

En 2017, cuando el entonces presentador de Fox News, Bill O'Reilly, llamó a Putin un "asesino", Trump sugirió que la conducta de Estados Unidos era tan mala como la del presidente ruso. "Hay muchos asesinos, tenemos muchos asesinos", dijo Trump. "¿Crees que nuestro país es tan inocente?"