Activista Esteban Rodríguez: El pueblo cubano tiene algo malísimo, se llama conformismo

El activista cubano Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, considera que el pueblo de Cuba aún no está listo para luchar por su libertad y que hay mucho conformismo entre la gente.

"Viendo una directa de este hermano, que solo estaba mostrando la realidad de su barrio, pude ver cómo las mismas personas que no tienen comida, que se mueren en la colas por el pollo, lo insultaron. No me digan más que el pueblo de Cuba está preparado y listo para las calles que eso es mentira. El pueblo cubano tiene algo que es malísimo y se llama conformismo", aseguró Rodríguez en su perfil en Facebook.

En su texto se refiere a una directa de un joven cubano que en Facebook se hace llamar ElWhite Musico y dice ser cantante del género urbano, con estudios en centro de la Enseñanza Artística de Cuba.

A inicios de marzo Rodríguez fue detenido por llevar por las calles de La Habana a un volumen alto la canción Patria y Vida, tema musical que se ha convertido en un himno para quienes buscan cambios políticos y sociales en Cuba. Dentro de la patrulla volvió a poner la música como acción de protesta. Además gritó consignas como ¡Abajo Díaz-Canel!, entre otras.

Días antes de esta detención arbitraria, Rodríguez había recibido una amenaza de muerte en una página de ADN Cuba, medio independiente para el que trabaja como corresponsal en La Habana.

"Le vamos a dar una pila de puñaladas por demigrar (denigrar) la religión. Te estamos velando y tú mismo vas a pedir llorando que no te rompamos la vida", decía la nota.

Sin embargo, Rodríguez asumió el comentario con cierto tono de humor negro. Respondió: "Tengo un miedo que me meo. Un fanático del régimen me dejó un lindo mensaje en la página de ADN Cuba".

El activista denunció recientemente otro mensaje, que casualmente también venía con falta de ortografía, pero no era de un seguidor en las redes sociales, sino de un agente de la policía cubana.

Se trataba de una citación que recibió su esposa para presentarse en la estación de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja. En la nota el Ministerio del Interior advierte que, de no acudir, podría ser acusada por el delito de "DESOVEDIENCIA" (desobediencia), escrito incluso en mayúsculas.