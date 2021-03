Díaz-Canel comparte foto antigua para mostrar avance de la producción de alimentos en Cuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a recurrir a fotos de archivo para referirse a la producción de alimentos en Cuba, justo cuando el país atraviesa una de las peores crisis de abasto de las últimas décadas.

"Soñar y continuar un país: hemos discutido Política de agroecología, uno de los caminos por el que podemos llegar a un estado diferente en la producción de alimentos para nuestro pueblo. No es el único, pero ya muestra resultados que entusiasman. Eso es hacer #PatriaYVidaCubana", dijo en Twitter.

Seguidamente, el mandatario colgó una imagen publicada el 5 de agosto de 2016 por la página de Facebook de Finca Marta, un proyecto agroecológico familiar en el que se cosechan más de 25 productos destinados al consumo en hogares de ancianos, restaurantes y puntos de ventas populares.

Sin embargo, una usuaria de la plataforma de microblogging demostró que la foto era antigua y calificó al mandatario de "manipulador".

Amalia Silagos @ASilagos dijo que "La foto esta fue publicada en Facebook por la finca Marta el 6 de agosto del 2016. Link: https://m.facebook.com/fincamartam/photos/a.117516181791901/497018693841646/?type=3&source=54".

Y agregó: "Usted es un descarado, manipulador, inepto, sinvergüenza !! Hijo de la gran...".

De inmediato otros internautas reaccionaron "Gracias Amalia por la verdadera fuente de la foto, pa dejar mas en evidencia al sin vergüenza este que tenemos por “presidente”".

"Qué buen camino de qué, donde está el buen camino, porque en mi zona jamás ha vuelto a abrir una carnicería, y la variedad de verduras y viandas es mínima comparada a la del año pasado antes del “ordenamiento”, claro a un precio mucho mayor", dijo un internauta.

"Díaz Canel, si no fuera por el hambre que están pasando los cubanos, tus políticas provocarían risas. Con las alternativas convencionales de producción agrícola no has sido capaz de producir los alimentos necesarios... cómo esperas producir más alimentos con la agroecología?", señaló otro.

"Asere tú viste que cantidad hierva hay en la foto, nos vamos a volver chivos", comentó un forero.

No se sabe si escasean los sitios "fotografiables" que indiquen que en la actualidad en Cuba se produce alimentos, pero Díaz-Canel ha usado en más de una ocasión fotos antiguas para hablar del tema.

En febrero pasado el gobernante publicó una antigua fotografía de un agro abastecido en La Habana, para decir que sí hay alimentos disponibles en los mercados de la Isla.

Al igual que en esta ocasión, la imagen inmediatamente provocó al indignación de muchos cubanos que le respondieron sin ningún tipo de miramientos que no había comida en los mercados, muchas veces por ineficiencia del Estado en la recolección de las cosechas.

La isla atraviesa una severa escasez de alimentos y según denuncias de los propios agricultores, los planes de producción son constantemente manipulados por el gobierno para hacer creer que estos se sobrecumplen.

Sin embargo, la realidad en los puntos de venta es bien diferente, los cubanos pasan trabajo para acceder a frutas, verduras y carnes todos los días.

Una forera que comenta el post de Díaz-Canel dijo: "Esperamos que algún día todo lo que se dice se haga. Porque es triste despertar, esforzarse en su trabajo y cuando te pagan con la moneda q es tuya, dejas la piel con tu esfuerzo"; mientras otro subrayó: "Miguel deja las mentiras que ya nadie confía en ustedes. Lo mejor que pueden hacer es dejar el poder podrido que hace más de 60 años han mantenido".

"Hoy hablan esto va a ser la solución, mañana dicen otra cosa y así van pasando años sin ningún resultado tratando de manipular al pueblo, si ven nadie comenta resultados reales, nadie dice ¿por qué si era el camino no se había hecho antes?, no son los procesos, es rediseñar el sistema", explica un internauta en otro tweet.

La Finca Marta es un proyecto agroecológico familiar de ocho hectáreas ubicado en la occidental provincia Artemisa, a unos 20 kilómetros al oeste de La Habana y muy cerca de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

En ella hay frutales, hortalizas y animales, que fueron sembrados por Fernando Funes Monzote, un hombre de 50 años con doctorado en producción ecológica y conservación de los recursos por la Universidad de Wageningen, en Holanda.