Lázaro Bruzón desafía al régimen por el caso de Karla Pérez: “Cuba no es el PCC. Ustedes sobran”

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón denunció en las redes sociales la arbitraria decisión del régimen castrista de impedirle la entrada al país a la periodista Karla Pérez, quien cursó sus estudios durante cuatro años en Costa Rica y a quien el viernes, al hacer escala en Panamá, se le prohibió subir a un avión de Copa Airlines con destino a La Habana.

Bruzón, residente en Estados Unidos, posteó en su muro de Facebook un video en el que el padre de la joven, Jorge Luis Posada, deplora la injusticia cometida contra su hija, y apuntó: “Qué impotencia tan grande al ver el sufrimiento de esa familia. Aún hay personas que apoyan y justifican estos actos”.

Captura Facebook / Lázaro Bruzón

El Gran Maestro lanzó además una advertencia contra los responsables de esta fechoría: “Algún día pagarán los delincuentes que se han adueñado de un país... Cuba no es el PCC...Ustedes son los que sobran ahí”.

En el vídeo posteado por Bruzón, el padre de Karla Pérez define con crudeza el perjuicio que el régimen ha causado a su familia con su arbitrariedad: “Estamos todos destrozados”.

“Después de 4 años vuelven a hacer lo mismo, han acabado con la vida de una persona, han acabado con su familia, han acabado con todo. Es una cosa que no tiene nombre en la historia, solamente una sociedad como esta, un régimen como este puede hacer eso, acabar con la vida de las personas de esta manera”, lamentó.

En 2017, a Karla se le prohibió seguir estudiando Periodismo en el sistema de Educación Superior cubano por su relación con el movimiento opositor Somos +. Posteriormente pudo reanudar y culminar su carrera en una universidad costarricense gracias a una beca concedida por el diario local El Mundo.

Ahora, con 22 años de edad, tras cuatro años en el país centroamericano y con toda su documentación en regla, incluido su pasaporte con las prórrogas obligatorias, pagó el vuelo, la estancia de cuarentena en un hotel, e intentó regresar con normalidad a su país.

Sin embargo, según explica Posada, “le hicieron pagar todo eso y cuando llega a Panamá, 20 minutos antes de abordar el vuelo, por un audio la llamaron y le dijeron que Cuba le había negado la entrada”.

La reacción de Bruzón y su denuncia de esta arbitrariedad encontró eco en varios de sus seguidores. Uno de ellos se solidarizó con el dolor de Posada. “Por Dios, el alma rota de un padre (…); su hora llegará, abusadores. El pueblo les pasará factura por tanto dolor”, dijo.

“Evidentemente, Cuba es una isla privada, propiedad de los Castros y ellos como dueños deciden quién entra y quién no. Se defecan en la Constitución de la República, en las leyes internacionales. Sencillamente, la llamada revolución del 59 solo fue una guerra de conquista”, subrayó otro usuario.

La joven periodista, al quedar varada en Panamá luego de la prohibición del gobierno cubano a volver a su país, anunció el viernes que regresaría a Costa Rica.

Medios de prensa independientes se han hecho eco de la injusticia cometida contra ella y su familia por parte de la dictadura castrista.

“Sabían que Karla viajaría a Cuba y la dejaron hacer los trámites, pagar por el hotel e incluso volar hasta Panamá. Dejaron que sus padres, que hace cuatro años que no la abrazan, se ilusionaran con el reencuentro. Dejaron que ella se ilusionara. (...) Ahí, en esto que le han hecho, a ella y a su familia, no hay nada más que maldad. Sadismo. Quienes decidieron esto no sólo están pisoteando la Constitución cubana (...). En casos como estos es donde de veras la naturaleza de un gobierno se manifiesta”, cuestionó la periodista Mónica Baró.

Lázaro Bruzón, por su parte, ha denunciado en otras ocasiones el poco respeto de La Habana hacia los derechos humanos y su escaso apego a la justicia para todos sus ciudadanos, algo notable en el modo en que el régimen ejerce la ilegítima prerrogativa de decidir quién entra y quién sale del territorio.

“Nuestra nación necesita que haya más justicia, que todos seamos tratados por igual ante la ley, que se incluya a todos los cubanos en los proyectos de la nación, que se pueda vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas y desacuerdos políticos, que disentir no sea un delito, que no le prohíban la entrada a su país a cualquier cubano sin una razón de peso, que no le prohíban la salida de Cuba a un grupo de personas y la razón sea que están regulados por pensar diferente”, dijo en noviembre pasado.