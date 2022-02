Pareja de cubanos cumple 17 días varada en aeropuerto de Costa Rica

Una pareja de cubanos cumplió este lunes 17 días varada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Costa Rica, a la espera de que las autoridades migratorias del país resuelvan su petición de refugio, solicitado por motivos políticos.

Un reporte de la televisión tica describió la situación de vulnerabilidad y las penurias de la pareja, a la que no permiten salir del aeropuerto, recibir visitas o contactar con abogados. “Se encuentran en un auténtico limbo legal”, explicó la hermana de la afectada.

Entrevistada por Telediario, Yulmis Acosta relató las condiciones de vida de la pareja cubana en el aeropuerto. Obligados a dormir en las sillas o el suelo de la terminal, la pareja tampoco tiene acceso a baños donde poder asearse en condiciones, teniendo que utilizar para ello el baño público de la sala de abordaje Nº 11 de la terminal, donde permanecen retenidos desde el día 6 de febrero.

“Son condiciones inhumanas; llevan cuatro días sin bañarse”, denunció Acosta, quien vive en Costa Rica y acude a diario al aeropuerto para interesarse por la situación de su hermana. Según explicó a la televisión, permanecen a la espera de respuesta de las autoridades sobre la solicitud de asilo, pero existen contradicciones entre informaciones recibidas de las autoridades migratorias, y entre lo que estas dicen y lo que sostiene la aerolínea.

En lo que se aclara su caso, los cubanos permanecen bajo vigilancia de guardias de seguridad privada. Su hermana ha ido hasta el Tribunal Supremo del país con documentos, fotos y evidencias de la situación de sus familiares en Cuba, enviados con anterioridad por su hermana, para demostrar su desacuerdo con la dictadura.

Costa Rica no da asilo político, así que solicitaron refugio. Los días pasan mientras esperan respuesta de los trámites iniciados. Además, no les dejan ver a ningún abogado ni firmar ningún papeleo. “Cada vez nos lo complican más”.

Asimismo, Acosta denunció que su cuñado, hipertenso, no ha recibido ningún tipo de atención médica. Además de dormir en el piso, las comidas facilitadas por la aerolínea no mantienen horarios regulares, todo lo cual afecta a su salud.

Telediario consideró que si la aerolínea no los ha devuelto a Cuba es porque, de momento, no hay orden de migración para hacerlo. De ahí, añadió el presentador, “se deduce que son las autoridades migratorias las que no han hecho lo que deben hacer”.

“Costa Rica es un país conocido por su respeto a los derechos humanos, pero también es conocido por su burocracia”, indicó el presentador, aventurando que quizás sea ese el problema que mantiene varados a los cubanos en el aeropuerto. “La Doña Comepapaya”, dijo el presentador, refiriéndose en términos locales a la burocracia del país.

A finales de octubre, los gobiernos de Cuba y Costa Rica se comprometieron a trabajar de manera conjunta para garantizar un flujo migratorio "regular, ordenado y seguro" entre ambos países.

Durante una reunión, celebrada en formato virtual, las delegaciones de ambos gobiernos evaluaron el comportamiento del flujo migratorio entre Cuba y Costa Rica, incluidos "los ilícitos asociados al mismo".

En agosto, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del país centroamericano dio a conocer la noticia de que en los rimeros cuatro meses de 2021, Costa Rica había otorgado la condición de refugiados a 249 cubanos.

“En el caso de los cubanos, Costa Rica pasó de otorgar refugio a 4 personas en el 2018, a aprobar este beneficio en 249 ocasiones en los primeros cuatro meses de este año”, informó una emisora de radio del país.

Preguntada sobre estos datos, la sede diplomática cubana en San José sostuvo que no se trataba de ciudadanos perseguidos, ya que habían salido legalmente de su país de origen. Asimismo, manifestó que estas personas no salían de una nación en guerra, no corrían peligro de muerte ni cumplían con características para ser refugiados, sino que únicamente buscaban asentarse en Estados Unidos.

El caso de la periodista cubana Karla Pérez, desterrada por las autoridades cubanas que impidieron su regreso al país en abril, tuvo amplia repercusión mediática. A inicios de agosto, Karla obtuvo la condición de refugiada otorgada por las autoridades costarricenses.