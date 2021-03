El emotivo encuentro de un matrimonio de cubanos en EEUU luego de que él pasara 2 años detenido por ICE

Un matrimonio de cubanos en Estados Unidos se pudo reencontrar este sábado luego de que el hombre pasara dos años detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE.

El periodista Yusnaby Pérez captó el emotivo momento en que la pareja se reencuentra luego de tanto tiempo, y toda la familia lo espera para poder abrazarlo.

Entre gritos de alegría y llantos, se le oye decir a los familiares: "Valió la pena", "Llegaste a tierra de libertad, coño".

Hasta estos momentos, el cubano se encontraba en un centro de detención en Lousiana, donde han comenzado a liberar a migrantes, según el periodista.

Los reencuentros familiares son momentos importantes para cualquier cubano que haya sido separado de su familia por la emigración. Estas escenas se repiten una y otra vez tanto en suelo estadounidense cuando las familias logran emigrar, o cuando los migrantes pueden volver a la Isla.

A inicios de este año una madre cubana residente en Miami se volvió a reunir con su hijo en Estados Unidos gracias a una visa humanitaria, después de que permanecieran separados durante meses debido a que el niño se encontraba en Cuba.

Otro desgarrador encuentro familiar tuvo lugar el pasado año, cuando una mujer cubana pudo reencontrarse con sus hijos pequeños entre lágrimas, gritos y desconcierto, una mezcla de alegría y dolor, luego de varios años separados. Esta madre llegó de sorpresa a Cuba, y sorprendió a los niños en la calle jugando, que la abrazaron y se echaron a llorar.

En el mes de febrero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberó al médico cubano Miguel Hevia, quien estuvo también detenido en un Centro de Detención de Louisiana.

“Siento que no me lo creo, porque hace un mes atrás pensaba que nunca iba a salir de ahí. Nos detuvieron como si fuéramos criminales, ahora mismo me pusieron un grillete que es como una supervisión que me va a hacer ICE para ver mi comportamiento, pero estoy super feliz y super contento de estar aquí”, declaró el médico.