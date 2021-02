ICE libera a médico cubano tras dos años detenido

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberó finalmente al médico cubano Miguel Hevia, quien estuvo detenido en un Centro de Detención de Louisiana, informó Telemundo 51.

Sin embargo, el abogado del cubano reveló que el joven salió del Centro con una orden de deportación, y el propio Hevia mostró durante el reportaje un grillete electrónico en su pierna izquierda que controla sus movimientos.

“Siento que no me lo creo, porque hace un mes atrás pensaba que nunca iba a salir de ahí. Nos detuvieron como si fuéramos criminales, ahora mismo me pusieron un grillete que es como una supervisión que me va a hacer ICE para ver mi comportamiento, pero estoy super feliz y super contento de estar aquí”, dijo el médico.

No obstante, ICE le ofrecerá la posibilidad de obtener un permiso de trabajo temporal bajo constante supervisión y, según el abogado, la inminente deportación puede evitarse a través de la solicitud de un perdón de inmigración, o al reabrir su caso legal ante la corte.

Actualmente, el médico se encuentra en casa de un hermano en West Palm Beach, Florida, desde donde está dispuesto a “luchar” para poder quedarse en Estados Unidos de modo permanente.

Recientemente, el propio Hevia había aparecido en un video donde alrededor de 30 cubanos reclamaban su liberación desde el Centro de Detención de Louisiana y anunciaron que se encontraban una huelga de hambre como protesta.

Legalmente, ICE debe liberar a los detenidos que no puede deportar por diversos factores en un plazo de 59 días, pero muchos cubanos se encuentran en este momento bajo la misma situación que se encontraba Hevia, retenidos por más de un año o dos.

Las estadísticas demuestran un alza sin precedentes de deportaciones a cubanos durante la administración Trump, con 3,385 de devoluciones. Su política de cero tolerancia migratoria creó las bases para la ocurrencia de este tipo de irregularidades en el proceso migratorio de muchos ciudadanos de la isla que intentaron cruzar la frontera.