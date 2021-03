Cubano Andy García protagonizará el remake latino de la comedia El padre de la novia

El actor cubanoestadounidense Andy García protagonizará el remake latino de la comedia Father of the Bride (El padre de la novia), que dirigirá el mexicano Gaz Alazraki para Warner Bros.

"Estoy muy emocionado de unirme a una película que ha traído tanta alegría durante tantos años y de representar a mi cultura y herencia cubana en esta historia", destacó García en un comunicado del cual se hicieron eco varios medios hollywoodenses.

“Felicito a Warner Bros. por su previsión y celebro esta oportunidad que han creado”, dijo García.

Célebre y nominado a un Oscar por su trabajo en la tercera parte de El Padrino III (1990), del gran Francis Ford Coppola, Andy García se pondrá esta vez a las órdenes de Alazraki, cuyo currículo incluye el éxito Nosotros los nobles (2013) y la popular serie Club de cuernos (Netflix, 2015-2019).

García será además productor ejecutivo de este filme, cuyo argumento —presumiblemente lleno de enredos e hilaridad— se centrará en una familia cubanoamericana.

La versión latina de El padre de la novia contará con guion de Matt Lopez, quien ha trabajado en películas como The Sorcerer's Apprentice (2010) y Bedtime Stories (2008), entre otras.

Hace tres décadas fue el comediante y actor norteamericano Steve Martin quien encabezó el elenco de Father of the Bride.

Dirigida por Charles Shyer, la cinta de inicios de los noventa también incluyó las actuaciones de Diane Keaton, Martin Short y Kimberly Williams-Paisley. Ellos se reunirían una vez más en 1995 para una secuela.

Sin embargo, el primer filme con ese título y argumento similar se remonta a 1950 y fue dirigido por Vicente Minnelli. Los legendarios Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett fueron entonces los protagonistas.

A mediados del siglo pasado, Father of the Bride recibió tres nominaciones a los Oscar: Mejor Película, Mejor Actor (Spencer Tracy) y Mejor Guion (Frances Goodrich y Albert Hackett).

Andy García nació en la Habana en 1956 y a los pocos años emigró junto a su familia hacia Estados Unidos.

Su carrera artística alcanzó vuelo en los años ochenta y principios de los noventa con filmes como Los intocables de Elliot Ness o Asuntos sucios. Pero fue El padrino III el trabajo que le dio cartel de estrella en Hollywood.

Más tarde ha intervenido en películas reconocidas como Cuando un hombre ama a una mujer, La noche cae sobre Manhattan, Ocean's Eleven (…Twelve y …Thirtheen) y, más recientemente, Geostorm, Mamma Mia! Here We Go Again y The Mule.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.