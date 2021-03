Canción de El Chacal entre los videos de la música latina recomendados esta semana por Billboard

El nuevo videoclip de El Chacal, Amén, fue seleccionado entre los cinco "videos alentadores o edificantes" de esta semana por Billboard.

Los editores de la revista calificaron el tema como "una sentida balada" escrita "con el corazón en la mano" en honor al próximo nacimiento de su hijo Milán, su mayor tesoro, que como indica en la canción, llegó a su vida "como la lluvia que calma la sequía".

En el video musical, Chacal aparece completamente vestido de blanco y tocando un piano del mismo color en una playa, donde luego se le une un coro gospel con impresionantes voces.

Otras escenas dulces documentan el embarazo de una mujer hasta el nacimiento de su hijo. "Está dedicado a mi hijo, Milan, y especialmente a todos los hijos del mundo", escribió en las redes sociales.

"Amén, no sabía lo que era el amor hasta que te encontré. Amén, que dios te bendiga por llegar a mi vida. Papá pregunta, ¿dónde está mi rey? No te conozco y me muero por verte, te estoy esperando hace nueve meses. Tú eres mi salvación", es parte de la canción.

"Amén, dedicada a mi hijo Milan, y en especial a todos los hijos del mundo", escribió Chacal cuando anunció el lanzamiento de la canción.

