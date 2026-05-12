«Señores, no lleguen a viejos»: Esposa de El Chacal se burla con cariño de su obsesión con la limpieza

El reguetonero cubano El Chacal volvió a sacar carcajadas en redes sociales, esta vez no por una canción, sino por su extrema dedicación a la limpieza… ¡hasta del buzón de la casa!
Su esposa, La Leidy, compartió un divertido video en el que aparece el cantante limpiando cuidadosamente el buzón con cloro y un trapo, mientras ella no podía contener la risa ante la escena.
“Mírenlo, mírenlo… Niño, señor”, dice entre bromas y con visible incredulidad mientras lo graba descalzo frente a la vivienda.
Cuando ella le pregunta qué está limpiando, El Chacal responde muy serio: “El buzón”. Pero la sorpresa aumentó al notar el fuerte olor a cloro.
“¿Tú estás limpiando el buzón con cloro?”, insiste ella. “Claro, porque es blanco”, responde el artista, convencido de su misión doméstica.
El momento más gracioso llegó cuando la esposa lanzó una frase que rápidamente conectó con sus seguidores: “Ay, Dios mío, señores, no lleguen a viejos. Yo siempre lo he dicho”.
Lejos de molestarse, El Chacal siguió defendiendo su rutina de limpieza y hasta explicó que el buzón se ensucia con “caquita de pajarito”.
“¿No se le ve el brillo?”, preguntó orgulloso mientras mostraba el resultado final.
El video, compartido en el Día de las Madres, terminó con una felicitación cariñosa para todas las mamás y otra pulla divertida de su esposa, quien aseguró que ya había limpiado “todo: la casa, los tanques…”.
Las reacciones no tardaron en aparecer, y muchos usuarios comentaron entre risas que el cantante representa perfectamente a ese hombre de casa que muchas mujeres piden a gritos.
Preguntas frecuentes sobre la vida doméstica y artística de El Chacal
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué El Chacal es conocido por su obsesión con la limpieza?
El Chacal es conocido por su obsesión con la limpieza debido a varios momentos virales en los que se le ha visto realizando tareas domésticas. Su esposa, La Leidy, ha compartido videos del cantante limpiando con esmero, como cuando fue captado desinfectando el buzón de su casa con cloro, generando divertidas reacciones en las redes sociales.
¿Qué otros momentos virales ha protagonizado El Chacal en casa?
Además de su obsesión con la limpieza, El Chacal ha protagonizado momentos virales como preparar personalmente la habitación de su hija París, limpiar su patio después de conciertos y cocinar mientras baila. Estos momentos han mostrado su lado más humano y familiar, conectando profundamente con su audiencia.
¿Cómo ha influido la vida familiar en la imagen pública de El Chacal?
La vida familiar de El Chacal ha humanizado su imagen pública, mostrando un contraste con su faceta de reguetonero conocido como "El Demonio de la Fama". Su dedicación a su familia y las actividades cotidianas que comparte en redes han consolidado una conexión genuina con sus seguidores.
¿Qué impacto ha tenido la dualidad entre la vida artística y personal de El Chacal en su carrera?
La dualidad entre la vida artística y personal de El Chacal ha fortalecido su carrera al mostrar diferentes facetas de su personalidad. Su capacidad para equilibrar el éxito en la música con una vida hogareña dedicada ha generado admiración y ha ampliado su base de seguidores, quienes valoran tanto su talento como su autenticidad personal.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.