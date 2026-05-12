«Señores, no lleguen a viejos»: Esposa de El Chacal se burla con cariño de su obsesión con la limpieza

El reguetonero cubano El Chacal volvió a sacar carcajadas en redes sociales, esta vez no por una canción, sino por su extrema dedicación a la limpieza… ¡hasta del buzón de la casa!

Su esposa, La Leidy, compartió un divertido video en el que aparece el cantante limpiando cuidadosamente el buzón con cloro y un trapo, mientras ella no podía contener la risa ante la escena.

“Mírenlo, mírenlo… Niño, señor”, dice entre bromas y con visible incredulidad mientras lo graba descalzo frente a la vivienda.

Cuando ella le pregunta qué está limpiando, El Chacal responde muy serio: “El buzón”. Pero la sorpresa aumentó al notar el fuerte olor a cloro.

“¿Tú estás limpiando el buzón con cloro?”, insiste ella. “Claro, porque es blanco”, responde el artista, convencido de su misión doméstica.

El momento más gracioso llegó cuando la esposa lanzó una frase que rápidamente conectó con sus seguidores: “Ay, Dios mío, señores, no lleguen a viejos. Yo siempre lo he dicho”.

Lejos de molestarse, El Chacal siguió defendiendo su rutina de limpieza y hasta explicó que el buzón se ensucia con “caquita de pajarito”.

“¿No se le ve el brillo?”, preguntó orgulloso mientras mostraba el resultado final.

El video, compartido en el Día de las Madres, terminó con una felicitación cariñosa para todas las mamás y otra pulla divertida de su esposa, quien aseguró que ya había limpiado “todo: la casa, los tanques…”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, y muchos usuarios comentaron entre risas que el cantante representa perfectamente a ese hombre de casa que muchas mujeres piden a gritos.