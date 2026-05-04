«Es mío»: la tierna pelea de París con La Leidy por el amor de El Chacal que se vuelve viral

La pequeña París, hija del reguetonero cubano El Chacal y su esposa La Leidy, protagonizó uno de los momentos más tiernos y divertidos que se han visto en las redes sociales de la familia al «discutir» con su mamá por el amor de su papá en un video de TikTok.

El clip, publicado en la cuenta @los_chacalitos2, muestra a la niña —que aún no ha cumplido tres años— plantándole cara a su madre con una determinación que ha derretido a miles de usuarios.

«Eres muy atrevida, papá es mío. Oye, no me faltes el respeto. No lo toques», le dice La Leidy a París, mientras ella le replica que no, hasta incluso la aleja de su papá para que no le toque.

El video acumuló además 37,800 likes, 951 comentarios y 863 compartidos, cifras que reflejan el impacto inmediato que tuvo el espontáneo carácter de la niña en la audiencia.

Los comentarios no tardaron en llenarse de cariño y carcajadas. «LA CANDELA ELLA AMA A SU PAPITO», escribió un usuario. Otro sentenció con humor: «papá es de la niña». Una seguidora se identificó de inmediato: «Que bella así son las niñas con su papá». Y no faltó quien saliera en defensa de La Leidy: «Noooo, Mamá es Mamá».

Varios fans destacaron también el parecido físico entre padre e hija: «Es igualita a su papá, hermosos», comentó una usuaria, mientras otra resumió el sentir general con un «buen entrenamiento».

Esta no es la primera vez que París conquista las redes con su carisma. La pequeña ya se había vuelto viral en diciembre de 2025 al reconocer a su padre en la televisión, y en agosto de ese mismo año al imitar su forma de caminar en un video tierno que también enamoró a sus seguidores.

Hace apenas unos días, El Chacal también generó emoción en redes al preparar con sus propias manos la habitación de París, pintando paredes y armando la cama. «Las personas tienen que entender que el Chacal cuando llega aquí es papá. Estoy armando la cama. Pinté el cuarto también, y todo ese regadero de muñecas lo compré», declaró el cantante en aquella ocasión.

El Chacal, cuyo nombre real es Ramón Lavado Martínez, es uno de los reguetoneros cubanos más reconocidos, con más de una década de carrera y éxitos como «Se va de control», «Las Balas» y «No volveré». La Leidy, cuyo nombre real es Anisleidys Valdés, es agente inmobiliaria en Miami y ciudadana estadounidense desde agosto de 2025. Juntos crían a sus dos hijos, Milán y París, en esa ciudad.

Momentos como este demuestran que la conexión más poderosa de El Chacal con su público no siempre viene del escenario, sino de los rincones más auténticos de su vida familiar, donde una niña de dos años es capaz de robarse el protagonismo con tres palabras: «papá es mío».