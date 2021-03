Periodista cubano Maykel González Vivero desmiente versión del MINREX sobre su conversación con el embajador Giraldo Mazola

El periodista independiente cubano y director de Tremenda Nota, Maykel González Vivero, desmintió la transcripción que hiciera el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) sobre la charla telefónica sostenida entre él y Giraldo Mazola, jefe de la Oficina de Atención a la Población del MINREX, con motivo de la situación de Karla Pérez, ciudadana cubana imposibilitada de entrar a su país por sus posiciones ideológicas.

La noche del pasado sábado, el embajador Mazola se comunicó vía telefónica con el periodista para notificarle la respuesta oficial del MINREX ante la inquietud presentada por Vivero y otros colegas sobre el caso de Karla Pérez.

Una vocera del organismo, Yaira Jiménez Roig, publicó un hilo en Twitter donde aparentemente transcribe la conversación entre ambos, sin embargo, Vivero manifestó en las redes sociales que la transcripción es “inexacta e incompleta”.

“Hace un momento Yaira Jiménez Roig, vocera de la Cancillería, publicó en Twitter una transcripción inexacta e incompleta de mi conversación de esta tarde con el embajador Giraldo Mazola”, anuncia Vivero en Facebook.

El periodista esbozó 8 puntos que evidencian la “ambigüedad” y manipulación a la hora de informar lo sucedido.

“Le aseguré a Mazola que respeto mucho mi oficio para tergiversar nada y que, además de periodista, me considero una persona decente. Si transmitimos, le expliqué, fue por cumplir con la audiencia interesada en la situación de Karla, no por morbo, y la transmisión se hizo con veracidad, en tono adecuado. Responsablemente”.

“Mazola observó que no me identifiqué como periodista. Parece que no me escuchó. Fue lo primero que le dije. También le informé que eran periodistas los que esperaban afuera”, explica en uno de los puntos Vivero en alusión a las reacciones del MINREX y la prensa oficialista tras la visita de los reporteros a la sede del ministerio.

La visita de Maykel y otros reporteros independientes a la sede del organismo para pedir respuestas ante el caso de Karla suscitó una oleada de ofensas contra estos por parte de los medios oficialistas y funcionarios.

La exigencia de ciudadanos ante sus instituciones fue llamada “show mediático”, al propio Vivero le negaron su condición de periodista al no haberse graduado como tal y al trabajar para un medio no reconocido por la legalidad de su país. En un despliegue de violencia física y sexista un grupo de policías uniformados, sin identificarse, detuvieron a la fuerza al periodista Héctor Luis Valdés Corcho, le lanzaron improperios por su orientación sexual y le rasgaron su ropa por transmitir sobre lo sucedido frente a la sede del MINREX.

Tras la visita de los reporteros, Mazola acordó con Vivero notificarle una respuesta ante la inquietud en el término de 48 horas. Antes de que se cumpliera el plazo, autoridades del MINREX ya habían anunciado su posición con respecto a la entrada de la periodista Karla Pérez a su país: no podrá volver más.

“No esperaba esa llamada. Me di por respondido con la conferencia de prensa de este viernes, donde Jiménez Roig me calificó de "personero" y dijo, por la tangente, ante la pregunta de una periodista, que Karla Pérez González no podrá volver a Cuba”, explicó Vivero en su post.

En el hilo de Twitter Yaira Jiménez, en un vago intento de transparencia institucional, publicó solamente las palabras del embajador durante la charla y excluyó las respuestas del periodista.

Ante un episodio de manipulación mediática así, Vivero respondió:

“1. Estas no fueron las palabras exactas de Mazola. No se trata de una transcripción literal. 2. La vocera omite lo que dije a Mazola. No hay modo de ser creíble omitiendo a la otra parte”.

Además, agregó:

“3. Le expliqué a Mazola que no tuve intención de hacer ninguna provocación y que no la hubo. Porque Mazola sí habló de "una provocación contra Cuba", un pasaje que no aparece en los tweets de Jiménez Roig. 4. Le repetí a Mazola que no tergiversé sus palabras. También habló de "tergiversación". Y que, por el contrario, salí satisfecho de su atención en la Cancillería. Lo hice público en aquel momento”.

Sobre la teoría defendida por el oficialismo de un “plan subversivo” orquestado por la CIA para derrocar la Revolución a través de medios independientes, sociedad civil y el activismo político organizado, Vivero explicó:

“7. Dejé claro que Tremenda Nota no participa en un plan mediático organizado desde el extranjero ni favorece a ninguna de las facciones políticas que actúan en Cuba. Añadí que yo, en particular, no apruebo la política estadounidense hacia Cuba y que eso es notorio. 8. Le señalé a Mazola, por último, que lo más lamentable de la conferencia no fueron los insultos y falsedades que nos dedicaron, a la revista y a mí, sino saber que Karla Pérez González, una colega, una cubana, no podrá volver a su país”.

Al final de su publicación, Vivero lamentó una respuesta tan injusta y desfachatada del MINREX, y también el no regreso inmediato de Karla Pérez a su país, lo que consideró “una decisión inadmisible”.

“Sinceramente lamento que el Minrex no haya estado a la altura de su condición institucional y que tenga que editar, mentir y calumniar para justificar ante la opinión pública la decisión inadmisible de negar a Karla su derecho a volver a Cuba”.