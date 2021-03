Maykel Osorbo denuncia acoso del gobierno cubano contra José Daniel Ferrer: "Lo que le están haciendo es un crimen de lesa humanidad"

El rapero y activista cubano Maykel Osorbo denunció este domingo la represión del gobierno cubano contra la familia del líder de Unpacu, José Daniel Ferrer, quien junto a otros miembros de su organización se declaró en huelga de hambre.

“Es grave lo que está pasando, José Daniel Ferrer y otros tres activistas de Unpacu están en huelga de hambre por el acoso y el asedio del régimen totalitario que los enfrenta cada día, y los trata como si fueran una mierda”, dijo el artista a través de una directa de 18 minutos en Facebook que ha sido visualizada por más de 11 000 internautas.

“A Ferrer lo dejan salir y entrar de su casa (sede de Unpacu en Santiago de Cuba), pero ahora están peor porque la Seguridad del Estado ha cambiado la técnica y está golpeando a las personas que llegan a pedir ayuda, a ancianos, a mujeres, incluso a niños. Eso es un crimen de Lesa Humanidad”, subrayó.

Ferrer había denunciado que la policía recrudeció la represión y el acoso contra Unpacu y les impedía realizar su labor social de atender a personas vulnerables. Además, que estaba construyendo un muro detrás de su vivienda cuyos fines desconocía. El sábado junto a su esposa y otros activistas se declaró en huelga de hambre.

“Más allá del diálogo, yo quiero hacerle saber a la oposición cubana que esto que le está pasando a Ferrer es bastante grave”, dijo el rapero y llamó a la oposición a no quedarse de brazos cruzados.

“A veces no entiendo, yo ahora mismo estoy haciendo música, pero yo me salgo de la música y me meto en el canal correcto, porque es triste realmente. Tratan de seguir con campañas de descrédito, insisten en eso, José Daniel Ferrer no es un criminal”, dijo El Osorbo.

Seguidamente, no descartó la posibilidada de hacer un llamado a una huelga nacional, aunque aseguró que es un planteamiento que parte de él y no del Movimiento San Isidro, al que pertenece.

“Tenemos que hacer una huelga nacional ya. La vamos a hacer. Yo como persona independiente pienso que hay que hacer una huelga nacional si tú sigues mintiendo. Ferrer no está haciendo nada, Ferrer no es un terrorista, está plantado, y su esposa, que es tan valiente como cualquiera está plantada”, dijo en un mensaje dirigido al gobierno cubano.

Sobre la situación de los activistas en Santiago de Cuba apuntó: “Por eso yo no puedo dialogar, porque cuando yo estuve en huelga de hambre Ferrer estuvo en ayuno 3 días. La lucha no para, no podemos parar la lucha. Vamos a utilizar todas las plataformas y todo lo que haya que utilizar porque Ferrer no se va a morir por tu culpa Seguridad del Estado”, subrayó.

Seguidamente afirmó que el Ejército cubano se ha especializado en tácticas de represión contra el pueblo. “Ustedes como Ejército son unos abusadores. Díaz-Canel, los militares están matando al pueblo tuyo, no te dejes seguir manipulando”, comentó.

El artista, uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, también criticó en su directa el destierro de la periodista de 22 años Karla Pérez, a quien el régimen le impidió entrar al país cuando regresaba de concluir sus estudios universitarios en Costa Rica.

“Estaba esperando que hicieran su campaña de desinformación. Armaste una campaña mediática sobre la periodista, asere ya!!!, basta ya del mismo discurso que da Humberto López todos los días. Hablaste de los medios independientes, de ADN Cuba, y sí, los medios que llegan son los independientes porque los medios oficialistas no dicen la verdad”, comentó el joven activista, uno de los huelguistas que en noviembre pasado se acuarteló en el barrio San Isidro de La Habana.

El rapero insistió en que la oposición debe mantenerse unida “para que no sigan dejando a jóvenes como Karla parada en una frontera; y para evitar que Ferrer se muera de hambre y ponga la vida de sus familiares en riesgo, acosado por repartir comida en su comunidad”.

No es la primera vez que Ferrer se declara en huelga de hambre para denunciar la represión que ejerce el régimen cubano contra los opositores y activistas de la sociedad civil cubana. En enero pasado él y su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega, protagonizaron una de estas protestas en la calle, para oponerse al cerco que la policía política mantenía en torno a la sede de la Unpacu.

Esa organización opositora es conocida en el oriente cubano por su labor altruista. Sus activistas alimentan cada día a unas 200 personas en extrema pobreza y reparten medicinas a los necesitados.