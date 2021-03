José Daniel Ferrer y miembros de UNPACU se declaran en huelga de hambre

El opositor cubano José Daniel Ferrer y tres miembros más de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y otras organizaciones iniciaron este sábado una huelga de hambre para denunciar la represión y el acoso policial que sufren, y que les impide realizar su labor social de atender a personas vulnerables.

“Comienza huelga de hambre de José Daniel Ferrer y otros miembros de #UNPACU @CUBADECIDE @PDPCuba en protesta por el incremento de la represión contra ellos y contra las personas vulnerables que atienden en la Sede Nacional de UNPACU. Ya son 4 huelguistas”, publicó la cuenta de Twitter del líder de la organización.

No es la primera vez que el líder opositor se declara en huelga de hambre para denunciar la represión que ejerce el régimen cubano contra los opositores y activistas de la sociedad civil cubana. En enero pasado Ferrer y su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega protagonizaron una huelga de hambre en la calle, en protesta por el cerco que la policía política mantenía y mantiene en torno a la sede de la UNPACU, en Santiago de Cuba, donde no dejan entrar alimentos.

La labor social de alimentar, cuidar la salud y acompañar a las personas vulnerables está siendo criminalizada y perseguida por la Seguridad del Estado por motivos políticos desde hace meses. José Daniel Ferrer, su familia y otros activistas de la organización llevan casi un año de asedio y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas, debido a su labor humanitaria.

Detenciones violentas, secuestros, actos de repudio, corte del suministro de agua y una escalada de vilezas ha formado parte de la estrategia de los órganos represores para quebrar la voluntad de los activistas y acabar con su labor social que tanto respeto y adhesión está ganando entre los cubanos.

Ancianos, personas con bajos recursos, discapacitados y alcohólicos forman parte de los cientos de individuos que reciben una comida al día, atención médica y otras ayudas en la sede nacional de UNPACU. Por ellos y por todos los cubanos que reclaman libertad, Ferrer ha declarado en varias ocasiones que no abandonará su activismo político y que seguirá denunciado los atropellos del régimen.

En noviembre del pasado año, miembros de la organización y de CubaDecide realizaron una huelga de hambre de 72 horas en apoyo a los activistas del Movimiento San Isidro (MSI), que se habían declarado en huelga de hambre, luego de que la Seguridad del Estado le decomisara los alimentos y le impidiera salir a la vecina que les proveía los alimentos.

Según comunicó entonces, llegaron a ser 30 los activistas de ambas organizaciones opositores que se había sumado a la huelga de hambre en solidaridad y apoyo con el MSI y por la liberación de todos los presos políticos.

El anuncio de la huelga de hambre iniciada este sábado despertó la solidaridad y la preocupación de muchos cubanos a través de las redes sociales. “Mis respeto a todos, pero los necesitamos vivos y fuertes. No creo que a la dictadura les importe si mueren, creo que se quitarán la verdadera oposición del medio”, consideró una usuaria de Twitter.

Por su parte, en la misma red social otra usuaria comentaba: “Los quieren débiles, si mueren no pasa nada. ¡Este mundo es de los malos porque los buenos nos callamos!”. Asimismo, otro usuario comentó: “José Daniel, no le faciliten las cosas a estos criminales comunistas, a ellos no les interesa la salud de ustedes, depongan esa actitud hay otras formas de luchar, pero hay que estar sanos llenos de fortaleza”.