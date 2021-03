Cubanos recaudan medicamentos en España para personas necesitadas en Cuba

En la manifestación del pasado sábado frente a la sede en Madrid del Parlamento Europeo se recogieron gran cantidad medicamentos de primera necesidad para enviar a Cuba.

La activista cubana residente en la capital española, Masiel Rubio, se mostró emocionada por el inmenso apoyo obtenido en la recaudación de medicinas.

“Yo ya no quepo en mí de tanta emoción y de tanta gente junta trabajando por lo útil”, escribió la joven en sus redes sociales tras enumerar varias iniciativas individuales de apoyo.

En una extensa publicación en Facebook, la activista también respondió a quienes los critican por recaudar y mandar medicamentos la isla bajo argumentos como “aquí no hace falta nada pagado por la mafia”, “no necesitamos medicinas de defensores de partidos políticos”, “les creyera si las mandaran al gobierno y no a la gente, para la sanidad pública” o “lo que quieren es posar en la foto”.

“No los mandamos al Estado porque queremos que lleguen a quienes lo necesitan y porque el Estado no ha implementado vías seguras para que esto pueda hacerse, así que lo sentimos, pero no confiamos en el Estado, no es la primera vez que las donaciones se ‘pierden’, se venden, se pudren. El perro te muerde una vez, no tres”, escribió.

“A los trabajadores estatales que les preocupan tanto nuestras acciones, ocúpense de arreglar el desabastecimiento de la isla”, escribió también la joven activista.

"¡Nosotros, los "gusanos", quisiéramos que nada de esto fuera necesario, no nos da paz ni ayuda a nuestra economía. Y todavía tienen la desfachatez de preguntarnos por qué queremos un cambio de sistema, pues para respirar, señores, para respirar, y que se nos quite la angustia, y que pensemos en otra cosa que hacer con el fruto de nuestro trabajo que no sea ayudar a los nuestros. Hagan lo útil, es siempre algo que no me canso de decir”, concluyó.

“En Madrid se han recogido muchos medicamentos y las cajas y aportes siguen llegando, me parece maravilloso que se haga algo así, ya no solo nos han llegado medicamentos, también peticiones de gente necesitada en Cuba, creo que me siento orgulloso de esto, entre las muchas cosas que se han organizado hay momentos que te hacen sentir sin miedo que ha valido la pena”, escribió por su parte en Facebook Lázaro Mireles, secretario de comunicaciones de Somos+ y coordinador del Movimiento Acciones x la Democracia, que fue una de las personas que intervino en el acto que acompañó a la recogida de medicamentos. Durante el acto se demandó la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Cuba, en virtud de la cláusula democrática que incluye ese Acuerdo.

En Cuba existe un dramático déficit de medicamentos que las autoridades justifican con el difícil acceso de las materias primas en el mercado internacional, las sanciones económicas de EE.UU. y las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Los antibióticos orales, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos y ansiolíticos son los más escasos. Ante el déficit, los cubanos deben pagar más por los medicamentos que se venden en el mercado informal o comprarlos en dólares en las farmacias internacionales. La prensa oficial, por su parte, promueve el uso de la medicina natural y tradicional como alternativa.

En los últimos meses, la creciente escasez de medicamentos en Cuba ha convertido las redes sociales en una plataforma activa de solidaridad para ayudar a conseguir medicinas imprescindibles en el tratamiento de muchas enfermedades, algunas de ellas graves.

Incluso arios artistas han hecho uso de su visibilidad en las redes para gestionar con mayor rapidez esos recursos y movilizar a un sector más amplio de quienes quieran y puedan ayudar.