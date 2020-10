Cubana paga 100 CUC por unos medicamentos para su madre: "Estoy hasta la coronilla del abuso"

Una cubana ha compartido su indignación en Facebook por los precios de los medicamentos que ha tenido que comprar para su madre, diabética con infecciones de riñones frecuentes, en una de las farmacias internacionales que existen en el país.

Ante el desabastecimiento de medicamentos que sufren las farmacias de la isla, la hija ha tenido que recurrir a la sucursal de su provincia de la farmacia internacional, donde venden en moneda dura a turistas y nacionales que puedan pagar los precios que ponen a sus productos.

“Acabaditos de comprar en la farmacia de Ciego de Ávila. 100 CUC ya que mi madre es diabética y sufre de infección en los riñones… ¿Dónde está la salud gratuita que decimos que en Cuba hay? ¿Dónde está que mi madre si no compra un antibiótico en 27 dólares una cajita y necesita dos cada vez que se enferma se muere? ¿Qué cubanos gana 100 CUC para comprar antibióticos?”, clama esta cubana enojada con la situación que padece su madre en Cuba.

Captura del post en el grupo en Facebook Avileño Ausente

Los 100 CUC que gastó en medicamentos para su madre, le valieron para comprar una caja de Uroseptil (para la infección de riñones), dos cajas de Amoxicilina (antibióticos) y una caja con sobres de Sal de Andrews, para la acidez y otros problemas digestivos.

Una simple búsqueda en internet del precio de estos medicamentos, arroja el siguiente resultado. La caja de Uroseptil cuesta 13,79 USD; la de Amoxicilina 11,69 USD (dos cajas por valor de 23,38 USD), y la caja de Sal de Andrews 2,15 USD.

Si sumamos lo anterior, tenemos que el valor de estos medicamentos en una compra minorista por internet asciende a 39,32 USD. En comparación con el precio que ha tenido que pagar en la farmacia de Ciego de Ávila, esta cubana ha desembolsado 2,75 veces más (casi el triple) del precio según esta búsqueda rápida en la red.

Esa es la triste realidad que refleja la usuaria de Facebook. Ella ha tenido que pagar casi el triple del valor de unos medicamentos de primera necesidad para su madre, en un país cuyo gobierno se vanagloria de la atención médica que reciben sus ciudadanos.

“Eso es un mito y de los viejos que la medicina en Cuba es gratuita. Lo mismo pasa con mi mamá. Ya hace algunos años yo soy el que tengo que comprar todos su medicamentos porque en Cuba no hay de nada. Ahora voy a Cuba pronto y ya tengo comprado parte de sus medicamentos”, le comenta uno de los usuarios del grupo de Facebook “Avileño Ausente”.

Según otro comentario, la joven tuvo suerte. “Y gracias que encontrase en la farmacia internacional porque ahí también se pierden los medicamentos, en fin la hipocresía total en Cuba”. A lo cual, la joven contesta: “Así mismo. Mi mamá llevaba semanas pescándolo hasta que lo cogió”.

“Te creo –le contesta otro usuario- porque a mí no hay quien me haga cuento de medicamentos en Cuba. Todos los habidos y por haber se los llevo a mi mamá. Yo siempre compro los 10 kg de medicina permitidos para llevar, porque en Cuba no hay de nada ni por la izquierda… Y no es contrarrevolución, ni nada de eso. Lo que escribo es la realidad que se vive en Cuba”.

A lo que la usuaria indignada responde: “Sí, pero están siempre los ciegos que dicen que somos contrarrevolucionarios. Pero a mí ya me tiene sin cuidado lo que piense la gente. ¡Estoy hasta la coronilla del abuso!"